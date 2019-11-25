Türkiye Öğretmenler Kupası’nın kazananları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTürkiye Öğretmenler Kupası’nın kazananları belli oldu
GeriEğitim Türkiye Öğretmenler Kupası’nın kazananları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.11.2019 - 12:33, Son Güncelleme:/

Türkiye Öğretmenler Kupası’nın kazananları belli oldu

MEB tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası’nın şampiyonları belli oldu. Şampiyon öğretmenlere kupalarını veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizin sporun ve sanatın birleştirici gücüyle hareket etmeniz emin olun okullarımıza, öğrencilerimize çok farklı katkılar sağlıyor" dedi.

Türkiye Öğretmenler Kupası’nın kazananları belli oldu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) resmi ve özel tüm okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ‘Türkiye Öğretmenler Kupası’nın şampiyonları, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.

Bölgelerinde birinci olan takımlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla Ankara'da oynadıkları final maçlarında şampiyonluklarını ilan etti. MEB Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basketbol topuyla yapılan gösteriyle devam etti. Basketbol akrobatı ve Bakan Selçuk, işaret parmağında basketbol topu döndürerek şov yaptı.

'SPORUN EĞİTİMDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR'
Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde insanın bütün olarak yetişmesi önemsediklerini belirterek, öğretmenlerin sadece sınıflarda çocuklara belirli temel bilgileri aktaran kişiler olmadığını, kendi gözleriyle hayatı sunan kişiler olduğunu söyledi. Öğretmenlerin yaptığı her şeyin ayrı bir değere sahip olduğunu anlatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Sizin sporun ve sanatın birleştirici gücüyle hareket etmeniz emin olun okullarımıza, öğrencilerimize çok farklı katkılar sağlıyor. Siz buradaysanız aslında bütün Türkiye burada. Siz burada bu işi yapıyorsanız aslında kendiniz, çocuklarımız ve Türkiye için bir şey yapıyorsunuz. Eğitimin gerçekten nereye doğru yönelmesi konusunda bizlere örnek oluyorsunuz. Müsabakalara 15 bin öğretmen katıldı. Eğitimcilerin akademik yaklaşımın dışında, kişisel gelişim, sosyal etkileşim, hayatı bütünsel olarak kucaklayan özellikleriyle de ilgileniyoruz. Hazırlıklarınıza ara vermeden devam edin. Emin olun bunun arkası da gelecek. Bu anlamda öğrencilerimiz, velilerimiz için birçok kapı açılacak. Ama özellikle şunları tekrar tekrar ifade etmek isterim. Sizin bu yaşadığınız bu tecrübe hayatınızda hiç de unutmayacağınız bir hadise. Bu unutulmaz yaşantılardan yola çıkarak sınıflarınızda öğrencilerinize çok daha fazla sportif bir bakış açısını paylaşma imkânı bulacaksınız. Onları spora yönlendirirken daha gerçekçi önerileriniz olacak. Bundan dolayı eğer bu faaliyetlerde tatlı bir rekabeti hissettiyseniz, tutkunuzu ortaya koyduysanız, buradaki centilmenliğinin yeşermesine katkı sağladıysanız emin olun meslek hayatınızın akademik yönü dışında çok çok daha büyük bir pencere açtınız demektir. Sporun eğitimde önemli bir yeri var. Gençlik ve Spor Bakanlığına ve diğer paydaş kuruluşlara teşekkür ediyorum.

SPOR HAYATTIR
10 binlerce öğretmenin bu kadar yoğun maç ve turnuva içerisinde herhangi bir probleme yol açmaksızın böyle bir başarıyı ortaya koyuyor olmasının Türkiye'de sportif centilmenlik açısından çok ayrı bir değeri var. Spor hayattır, spor birleştirici bir güçtür eğitimin ana damarlarından bir tanesidir. Ben bu konuda verdiğiniz hizmetlerden dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Çünkü sizi gördüğümde enerjik koşmaya hazır ve hızla bir maraton yolculuğuna çıkan öğretmenler ordusu görüyorum. Siz Türkiye'nin bu anlamda bir gelecek sembolüsünüz. Bir gelecek timsalisiniz.”

ŞAMPİYON İLLER
Masa tenisi, basketbol, voleybol ve salon futbolu (futsal) branşlarında kadınlar ve erkekler grupları olarak yapılan müsabakalarda masa tenisi kadınlar kategorisinde Elazığ, masa tenisi erkekler kategorisinde İstanbul, basketbol kadınlar kategorisinde Tekirdağ, basketbol erkekler kategorisinde Şanlıurfa, futsal kadınlar kategorisinde İstanbul, futsal erkekler kategorisinde Kırşehir, voleybol kadınlar kategorisinde Ankara ve voleybol erkekler kategorisinde Antalya şampiyonluğu elde eden iller oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle