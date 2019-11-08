Türkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet
TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın yurtdışındaki eğitim kurumu sayısı 317’ye ulaştı.
Basın toplantısında konuşan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, FETÖ’den devralınan okullarda eğitimin yanı sıra vakfın kendisinin de yurtdışında okul açmaya devam ettiğini belirterek özetle şu bilgileri verdi: “Vakfımızın nihai hedefi ‘iyi insan’ yetiştirmek. 41 ülkede 317 eğitim kurumu, 42 yurdumuz var. Öğrenci sayımız 36 bin 282. Hedefimiz BM üyesi 193 ülkede var olmak. Şimdiye kadar 18 ülkede (Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus, Venezuela) FETÖ/PDY iltisaklı toplam 219 okul devralındı.
92 YENİ OKUL AÇILDI
Devralınan FETÖ/PDY iltisaklı eğitim kurumları dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 92 yeni okul açıldı. Okulların açıldığı bu ülkeler, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Cibuti, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Moritanya, Romanya, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali Federasyonu ve Tanzanya. Türkiye Maarif Vakfı’nın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa ve Kosova’da beş eğitim merkezi, Arnavutluk’ta bir üniversitesi bulunuyor. 323’ü TC vatandaşı olmak üzere 5 bin 387 personel yurtdışında istihdam ediliyor.
Ayrıca 39 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı okulların devri ve yeni okul açılması için 51 protokol imzalandı. Yeni açtığımız ve devraldığımız ülkelerdeki okulların temel fizikî ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En az bir uluslararası ve en az bir bölgesel dil, bazı ülkelerde de yerel dil ile beraber toplam dört dil öğretiliyor. Her öğrencinin B2 seviyesinde Türkçe’yi kullanma becerisiyle mezun olmaları hedefleniyor. Kurulduğundan bu yana vakfa kamudan 1 milyar 133 milyon tahsis edildi. Dört yıl içinde 896 milyon TL harcandı.”
SON BAŞVURU 24 KASIM
Vakıf, yurtdışındaki okullarda görevlendirmek üzere 25 Türkçe ve 25 branş öğretmeni seçecek. Başvurular 24 Kasım’a kadar www.turkiyemaarif.org adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından adaylar yazılı sınava ardından da mülakata alınacak. Seçilen adaylara eğitim verilecek.
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