Türkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTürkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet
GeriEğitim Türkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Türkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet

TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın yurtdışındaki eğitim kurumu sayısı 317’ye ulaştı.

Türkiye Maarif Vakfı: Hedefimiz 193 ülkede faaliyet
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Basın toplantısında konuşan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, FETÖ’den devralınan okullarda eğitimin yanı sıra vakfın kendisinin de yurtdışında okul açmaya devam ettiğini belirterek özetle şu bilgileri verdi: “Vakfımızın nihai hedefi ‘iyi insan’ yetiştirmek. 41 ülkede 317 eğitim kurumu, 42 yurdumuz var. Öğrenci sayımız 36 bin 282. Hedefimiz BM üyesi 193 ülkede var olmak. Şimdiye kadar 18 ülkede (Afganistan, Çad, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Tunus, Venezuela) FETÖ/PDY iltisaklı toplam 219 okul devralındı.

92 YENİ OKUL AÇILDI
Devralınan FETÖ/PDY iltisaklı eğitim kurumları dışında, stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 92 yeni okul açıldı. Okulların açıldığı bu ülkeler, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya, Bosna Hersek, Burundi, Cibuti, Gambiya, Gana, Gürcistan, Irak, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Moritanya, Romanya, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali Federasyonu ve Tanzanya. Türkiye Maarif Vakfı’nın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa ve Kosova’da beş eğitim merkezi, Arnavutluk’ta bir üniversitesi bulunuyor. 323’ü TC vatandaşı olmak üzere 5 bin 387 personel yurtdışında istihdam ediliyor.

Ayrıca 39 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı okulların devri ve yeni okul açılması için 51 protokol imzalandı. Yeni açtığımız ve devraldığımız ülkelerdeki okulların temel fizikî ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En az bir uluslararası ve en az bir bölgesel dil, bazı ülkelerde de yerel dil ile beraber toplam dört dil öğretiliyor. Her öğrencinin B2 seviyesinde Türkçe’yi kullanma becerisiyle mezun olmaları hedefleniyor. Kurulduğundan bu yana vakfa kamudan 1 milyar 133 milyon tahsis edildi. Dört yıl içinde 896 milyon TL harcandı.”

SON BAŞVURU 24 KASIM
Vakıf, yurtdışındaki okullarda görevlendirmek üzere 25 Türkçe ve 25 branş öğretmeni seçecek. Başvurular 24 Kasım’a kadar www.turkiyemaarif.org adresinden yapılabilecek. Başvuruların ardından adaylar yazılı sınava ardından da mülakata alınacak. Seçilen adaylara eğitim verilecek.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle