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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Türkiye kadın bilim insanlarında AB’yi geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin yeni yayınladığı verilere göre, Türkiye’de araştırma, teknoloji, sağlık, mühendislik ve Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren bilim kadını oranı yüzde 45 oldu. Yüzde 41’lik AB ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’yi geçti.

Türkiye kadın bilim insanlarında AB’yi geride bıraktı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle birlikte partner ülkelerle ilgili eğitim verileri de paylaşıyor. Eurostat’ın dün yayınladığı 2017 verilerine göre, Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendislerin oranında çoğu AB ülkesine göre daha iyi bir oran elde etti. AB üyesi ülkelerde toplamda 7.1 milyon kadın bilim insanı ve mühendis bulunuyor.

2017 verilerine göre, Türkiye’de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı yüzde 45 oldu. Türkiye bu oranla, yüzde 41’lik AB ortalamasının üstüne çıkarken; Fransa, Almanya ve İngiltere’yi geride kaldı.

İLK SIRA LİTVANYA’NIN
Litvanya yüzde 57 ile en fazla oranda kadın bilim insanı ve mühendise sahip ülke konumunda. Onu yüzde 54 ile Norveç takip etti. Bulgaristan ve Letonya’da ise oran yüzde 53 oldu. Listenin son sırasında yüzde 25 ile Macaristan ve Lüksemburg yer aldı. Finlandiya yüzde 29 ve Almanya ise yüzde 33 ile AB ortalamasını yakalayamadı. 

ÖNDEYİZ AMA AVRUPA AÇIĞI KAPATIYOR
Prof. Dr. Gülsün Sağlamer (Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı): Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadınların teknik, mühendislik alanlarında yer almasının önünü açıyor. Bu anlamda Avrupa’nın çoğu ülkesinin çok önündeyiz. Sadece Türkiye’de değil, örneğin ABD gibi birçok ülkedeki üniversitelerde mühendislik gibi alanlarda Türkiye’den çok sayıda kadın öğrenciyi görebilirsiniz. Ancak Avrupa açığın farkında ve büyük teşviklerle bunu kapatmaya çalışıyor. Türkiye kadın araştırmacı ve mühendis oranını artırmak için çalışmalı. Avrupa ülkeleri büyük adımlar atarken, biz olduğumuz yerde beklememeliyiz. Türkiye’de özellikle karar verici poziyonlardaki kadınların oranı çok düşük. İsveç’te her iki rektörden biri kadınken, Türkiye’de bu oran yüzde 8. Bu alanda kadınların temsilini artırmak için de önlemler bir an önce alınmalı.

KADINLAR AKADEMİDE VAR
Prof. Dr. Esra Gençtürk (Özyeğin Üniversitesi Rektörü): Türkiye’de bugün kadın öğretim elemanı oranı yüzde 45’lerde. Son 30 yıldaki artış yaklaşık yüzde 50 oldu. Özellikle yardımcı doçentler ve araştırma görevlilerinin sayısı, diğer unvanlardakine kıyasla daha fazla. Türkiye’deki bu artış, Avrupa ülkelerine kıyasla da ortalamanın üzerinde. Cumhuriyetin ilk yıllarında başöğretmen olarak Atatürk’ün akademide ve memuriyette kadınlara eşit haklar verecek politikalar yürütmesi, açılan ilk üniversitelerin kadın öğrencileri almak için sarf ettiği çabalar bugüne gelinmesinde önemli etkiye sahip.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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