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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.09.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Türkiye için gelişme var ama hâlâ geride

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Türkiye için gelişme var ama hâlâ geride

OECD, ‘Eğitime Bir Bakış 2018’ raporunda Türkiye’nin eğitim performansını değerlendirdi. Buna göre, okul öncesi eğitime ve yükseköğretime katılım ile eğitim harcamaları arttı. Ancak hâlâ OECD ortalamalarını yakalamaktan çok uzak. 25-34 yaş arasının neredeyse yarısı lise mezunu değil.

OECD’nin alanında en önemli yıllık raporu olarak kabul edilen ‘Eğitime Bir Bakış’, Türkiye’nin eğitim karnesini çıkarttı. Buna göre, son yıllarda eğitim harcamaları artsa da, hâlâ OECD’nin gerisinde. Okul öncesi eğitime katılım çok düşük. Türkiye’de 25-34 yaş arası nüfusun neredeyse yarısı lise mezunu değil. İşte rapordan notlar:

GENÇ YETİŞKİN NÜFUSUN YARISI LİSE MEZUNU DEĞİL
Türkiye’de 25-34 yaş arası nüfusun yüzde 44’ü liseden mezun olmadı. Bu, OECD’nin yüzde 15’lik ortalamasının oldukça gerisinde. Organizasyona üye ülkeler arasında Meksika’nın ardından bu alanda en düşük performans Türkiye’de.
Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranı olarak tanımlanan ‘satın alma gücü paritesi’ dikkate alındığında, ilkokuldan yükseköğretime kadar öğrenci başına yıllık ortalama 4 bin 652 dolar ayrılıyor. OECD ortalamasıysa, 10 bin 391 doları buluyor. Türkiye, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 4.8’ini eğitime ayırırken, OECD’de bu oran yüzde 5.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ORAN DÜŞÜK
Erken çocukluk eğitimine katılım 10 yılda arttı. Ancak 3-5 yaş düzeyindeki yüzde 37’lik oran, organizasyonun yüzde 86’lık ortalamasının çok uzağında. Üç yaş düzeyinde eğitim alanların oranıysa çok daha düşük. OECD’de yüzde 76; Türkiye’de ise yüzde 9. Erken çocukluk eğitiminde öğrenci başına yapılan harcamalarda da diğer ülkelerle fark dikkat çekici. Türkiye’de 3 bin 591 dolar harcanırken, OECD’de 8 bin 638 doları buluyor.

YÜKSEKÖĞRETİME KATILIM HIZLA ARTTI
25-34 yaş arası genç yetişkin nüfusta yükseköğretime katılım 2007-2017 arasında yüzde 17 arttı. 2017 verilerine göre üniversite mezunlarının oranı yüzde 32’yi bulurken, genç yetişkin nüfusta erkeklerin yüzde 31’i; kadınlarınsa yüzde 32’si üniversiteye gitti. OECD ortalaması ise yüzde 44.

Türkiye’de lise düzeyinde mesleki eğitim alan öğrencilerin oranı diğerlerini geride bıraktı. 2016 verilerine göre öğrencilerin yüzde 52’si mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olurken, OECD’de bu oran yüzde 41.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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