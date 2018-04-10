Avrupaâ€™nÄ±n En Ã‡ekici Ãœlkeleri SÄ±ralamasÄ±: TÃ¼rkiye â€˜en ucuz Ã¼lkelerâ€™ arasÄ±nda

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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EÄŸitim
10.04.2018 - 10:06, Son GÃ¼ncelleme:

Avrupaâ€™nÄ±n En Çekici Ülkeleri SÄ±ralamasÄ±: Türkiye â€˜en ucuz ülkelerâ€™ arasÄ±nda

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Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEÅž
Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
Avrupaâ€™nÄ±n En Çekici Ülkeleri SÄ±ralamasÄ±: Türkiye â€˜en ucuz ülkelerâ€™ arasÄ±nda

Avrupa merkezli yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim platformu â€˜Study.EUâ€™, Avrupaâ€™nÄ±n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde en Ã§ekici Ã¼lkelerini belirledi. Ä°lk sÄ±rada Almanya yer alÄ±rken, onu Ä°ngiltere ve Fransa takip etti. TÃ¼rkiye ise yaÅŸam maliyetlerine gÃ¶re yapÄ±lan sÄ±ralamada 5â€™inci oldu.

Study.EU Avrupa Ã¼lkelerini; eÄŸitim kalitesi, yaÅŸam maliyetleri ve kariyere katkÄ±larÄ± ile yaÅŸam kalitesi ÅŸeklindeki Ã¼Ã§ kritere gÃ¶re deÄŸerlendirdi. Buna gÃ¶re, birinci sÄ±raya Almanya yerleÅŸti. ABDâ€™nin ardÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci pazarÄ±na sahip Ä°ngiltere ikinci, Fransa ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu. TÃ¼rkiye, yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in en Ã§ekici 15 Ã¼lke arasÄ±na giremedi. Almanya ise kaliteli Ã¼niversiteleriyle Ã¼cretsiz yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimi baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde bir arada sunabilmesi nedeniyle Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

YAÅžAM MALÄ°YETLERÄ°NDE Ä°LK 5
TÃ¼rkiye, yaÅŸam maliyetleri sÄ±ralamasÄ±nda â€˜en makulâ€™ 10 Ã¼lke arasÄ±nda 5â€™inci oldu. Avrupaâ€™nÄ±n uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in en hesaplÄ± ekonomisi Polonya oldu. Ä°kinciliÄŸe SÄ±rbistan yerleÅŸirken, Macaristan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada temsil edildi.

KARÄ°YERE EN BÃœYÃœK KATKI Ä°NGÄ°LTEREâ€™DEN
Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilere en iyi yaÅŸam kalitesi ile kariyeri geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ± sunan Ã¼lke koktuÄŸuna ise Ä°ngiltere oturdu. Ancak Ä°ngiltereâ€™nin Brexit sÃ¼reci nedeniyle uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilerde endiÅŸelere neden olduÄŸu da vurgulandÄ±. Bu Ã¼lkeyi Ä°rlanda ve Ä°zlanda takip etti. TÃ¼rkiye, bu listede ilk 10â€™da yer almadÄ±. Ä°ngiltere ayrÄ±ca eÄŸitim kalitesinde de Avrupaâ€™nÄ±n en iyisi oldu.

EN Ã‡EKÄ°CÄ° ÃœLKELER
1- Almanya
2- Ä°ngiltere
3- Fransa
4- Hollanda
5- Rusya
6- Ä°sviÃ§re
7- Ä°sveÃ§
8- BelÃ§ika
9- Ä°talya
10- PolonyaÂ 

EN UCUZ ÃœLKELER
1-Polonya
2-SÄ±rbistan
3-Macaristan
4-Romanya
5-TÃ¼rkiye
6-Yunanistan
7-Portekiz
8-Almanya
9-Litvanya
10-LetonyaÂ 

EN Ä°YÄ° YAÅžAM VE KARÄ°YER
1-Ä°ngiltere
2-Ä°rlanda
3-Ä°zlanda
4-NorveÃ§
5-Hollanda
6-Ä°sveÃ§
7-Ä°sviÃ§re
8-Danimarka
9-Almanya
10-Avusturya

EN Ä°YÄ° EÄžÄ°TÄ°M
1-Ä°ngiltere
2-Almanya
3-Hollanda
4-Fransa
5-Rusya
6-Ä°sviÃ§re
7-Ä°rlanda
8-Ä°sveÃ§
9-Ä°talya
10-Ä°spanya

Önder ÖNDEÅž
Önder ÖNDEÅž
oondes@hurriyet.com.tr
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