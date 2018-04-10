Avrupaâ€™nÄ±n En Ã‡ekici Ãœlkeleri SÄ±ralamasÄ±: TÃ¼rkiye â€˜en ucuz Ã¼lkelerâ€™ arasÄ±nda

Avrupaâ€™nÄ±n En Çekici Ülkeleri SÄ±ralamasÄ±: Türkiye â€˜en ucuz ülkelerâ€™ arasÄ±nda
Avrupa merkezli yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim platformu â€˜Study.EUâ€™, Avrupaâ€™nÄ±n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde en Ã§ekici Ã¼lkelerini belirledi. Ä°lk sÄ±rada Almanya yer alÄ±rken, onu Ä°ngiltere ve Fransa takip etti. TÃ¼rkiye ise yaÅŸam maliyetlerine gÃ¶re yapÄ±lan sÄ±ralamada 5â€™inci oldu.
Study.EU Avrupa Ã¼lkelerini; eÄŸitim kalitesi, yaÅŸam maliyetleri ve kariyere katkÄ±larÄ± ile yaÅŸam kalitesi ÅŸeklindeki Ã¼Ã§ kritere gÃ¶re deÄŸerlendirdi. Buna gÃ¶re, birinci sÄ±raya Almanya yerleÅŸti. ABDâ€™nin ardÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci pazarÄ±na sahip Ä°ngiltere ikinci, Fransa ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu. TÃ¼rkiye, yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in en Ã§ekici 15 Ã¼lke arasÄ±na giremedi. Almanya ise kaliteli Ã¼niversiteleriyle Ã¼cretsiz yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimi baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde bir arada sunabilmesi nedeniyle Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
YAÅžAM MALÄ°YETLERÄ°NDE Ä°LK 5
TÃ¼rkiye, yaÅŸam maliyetleri sÄ±ralamasÄ±nda â€˜en makulâ€™ 10 Ã¼lke arasÄ±nda 5â€™inci oldu. Avrupaâ€™nÄ±n uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in en hesaplÄ± ekonomisi Polonya oldu. Ä°kinciliÄŸe SÄ±rbistan yerleÅŸirken, Macaristan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada temsil edildi.
KARÄ°YERE EN BÃœYÃœK KATKI Ä°NGÄ°LTEREâ€™DEN
Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilere en iyi yaÅŸam kalitesi ile kariyeri geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ± sunan Ã¼lke koktuÄŸuna ise Ä°ngiltere oturdu. Ancak Ä°ngiltereâ€™nin Brexit sÃ¼reci nedeniyle uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilerde endiÅŸelere neden olduÄŸu da vurgulandÄ±. Bu Ã¼lkeyi Ä°rlanda ve Ä°zlanda takip etti. TÃ¼rkiye, bu listede ilk 10â€™da yer almadÄ±. Ä°ngiltere ayrÄ±ca eÄŸitim kalitesinde de Avrupaâ€™nÄ±n en iyisi oldu.
EN Ã‡EKÄ°CÄ° ÃœLKELER
1- Almanya
2- Ä°ngiltere
3- Fransa
4- Hollanda
5- Rusya
6- Ä°sviÃ§re
7- Ä°sveÃ§
8- BelÃ§ika
9- Ä°talya
10- PolonyaÂ
EN UCUZ ÃœLKELER
1-Polonya
2-SÄ±rbistan
3-Macaristan
4-Romanya
5-TÃ¼rkiye
6-Yunanistan
7-Portekiz
8-Almanya
9-Litvanya
10-LetonyaÂ
EN Ä°YÄ° YAÅžAM VE KARÄ°YER
1-Ä°ngiltere
2-Ä°rlanda
3-Ä°zlanda
4-NorveÃ§
5-Hollanda
6-Ä°sveÃ§
7-Ä°sviÃ§re
8-Danimarka
9-Almanya
10-Avusturya
EN Ä°YÄ° EÄžÄ°TÄ°M
1-Ä°ngiltere
2-Almanya
3-Hollanda
4-Fransa
5-Rusya
6-Ä°sviÃ§re
7-Ä°rlanda
8-Ä°sveÃ§
9-Ä°talya
10-Ä°spanya
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