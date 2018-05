Türkçe’de yorum gücü, matematikte görsel yetenek önemli

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin liseli olmak için adrese dayalı yerleştirme dışında bir seçeneği de sınavla kayıt alacak okullar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi köklü liselerin de yer aldığı; fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle proje okulların olduğu 1.367 lise merkezi sınavla öğrenci alacak. 126 bin 510 öğrenci bu okullara yerleşecek. Sınava girmek herkes için zorunlu değil, isteyenler katılabilecek. Ancak 2 Haziran’da yapılacak sınav için 996 bin kişi başvurdu. Uzmanlara göre, bu sayı beklenenin de üzerinde oldu. Bazı eğitimciler sistem yeni değiştiği için veli ve öğrencilerin neyle karşılaşacaklarını öngöremediğini, şanslarını denemek için sınava başvurduklarını belirtti.

LGS’de üç yanlış bir doğruyu götürecek. Derslerin katsayılarındaki değişiklikler de dikkat çekti. Türkçe, matematik ve fenin katsayısı 4; TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin katsayısı 1 olacak. Bu durumda üç dersin önemi diğerlerine oranla bir hayli yükseldi. Bu derslerle ilgili son hazırlıkları ve konu ağırlıklarını uzmanlara sorduk. Eğitimcilere göre, Türkçe’de soruların çoğu okuma-anlama-yorumlama gücünü ölçmeye yönelik olacak. Adayların, yazım kurallarına iyi çalışmaları ve noktalama işaretlerini iyi bilmeleri Türkçe netlerini en yüksek seviyeye çıkarabilir. Matematikte öğrencilerin ‘matematik okur yazarlığı’na da sahip olması gerekiyor. Uzmanlar adaylara, soru kalıbı ezberlemek ve sürekli benzerlerini çözmek yerine sayısal mantık ve görsel yeteneği ölçen sorularla uğraşmalarını öneriyor. Fende ise, birinci dönem konuları tekrar edilmeli. Basit makineler ünitesinde, her bir basit makine için kullanılan formül ve kuvvet kazancı, yol kaybı hesaplamaları gözden geçirilmeli. İşte üç ders için sınavda çıkabilecek konular ve çalışma tüyoları:

TÜRKÇE

Yazım kuralları, noktalama işaretleri netleri yükselktir

Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Türkçe, fen ve matematikle beraber LGS’nin en çok puan getiren üç testinden biri. Bu anlamda öğrencilerin 20 sorunun bulunduğu bu testte başarılı olmaları çok önemli. Soruların çoğu, öğrencilerin okuma-anlama-yorumlama gücünü ölçmeye yönelik olacak. LGS öğrencilerinin bol bol paragraf sorusu çözmesi, bunlar ışığında metinlerde anlamını bilmediği kelimeler üzerinde sözlük çalışması yapıp kelime dağarcıklarını geliştirmeleri, başarılarını bir hayli artırır. MEB’in açıkladığı örnek sorularda, çok uzun bir metin üzerinden sorular yöneltildiği görülüyor. Öğrenciler kısa paragraflardan ziyade uzun paragraflar okuyup yorumlama çalışması yapmalı. Sınavda dil bilgisi soruları da olacak. Burada öğrencilerin en büyük avantajı, bu konuların 8’inci sınıfla sınırlı olması. Sınavda şu dil bigisi konularından sorumlular: Fiilimsi, cümlelerin ögeleri, fiilde çatı, cümle çeşitleri, anlatım bozukluğu. Kalan sürede bu konularla ilgili bilgi eksikliği süratle giderilmeli, bol soru çözülmeli. Ayrıca sınavda gelmesine kesin gözüyle bakılabilecek diğer konular ise yazım ve noktalama. Öğrencilerin yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine iyi çalışmaları Türkçe netlerini en yüksek seviyeye çıkarır.”

MATEMATİK

Sayısalda mantık öne çıkacak

İbrahim Turan Başay (Nesin Matmematik Köyü öğretmeni-Acil Yayınları Yazarı): Bu yıl ilk defa uygulanacak LGS’de matematik konuları aynı ancak geçen yıl iki sınavda sorulanlar bu yıl tek sınavda çıkacak. Bunun anlamı, bir soruda birden fazla kazanımın yer alacağı. Bu yeni düzenleme MEB’in yayınladığı örnek matematik sorularında da görülüyor. Sorular, konu bilgisinin yanında öğrencinin matematik okur yazarlığına da sahip olması gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden öğrenciler, öncelikle tüm konuların mantıklarını öğrenip MEB’in işaret ettiği yeni tip soruları doğru kaynaklar kullanarak çözmeli. Soru kalıbı ezberlemek ve sürekli benzerlerini çözmek yerine, sayısal mantık ve görsel yeteneği ölçen sorularla uğraşmalılar. Bu aşamada öğretmenlerin, öğrencileri doğru yönlendirmeleri çok önemli. Matematik dersi puanı yüksek ve üç yanlış bir doğruyu götürüyor, bu yüzden öğrenciler hiçbir yorum yapamadıkları soruyu boş bırakmalı. Çarpanlar ve katlar, üslü ve köklü sayılar, geometrik cisimlerin içinde cebirsel ifade kullandıran bir soru, eşlik ve benzerlik, içinde denklem veya eşitsizlik barındıran problem, görsel yeteneği ölçen bir dönüşüm geometrisi, eğim ve grafik konularından sorular çıkabileceği eski yıllarda yapılmış sınavlara bakarak söylenebilir. Umarım yorumlayan, düşünen, düşündüren, teknolojiye önem veren ve çağı yakalayan bir nesil için hazırlanmış çok güzel matematik soruları ile karşı karşıya kalırız.

FEN BİLİMLERİ

Üniteler test çözülerek tekrar edilebilir

Dr. Saadet Tarakçı (Fen bilimleri öğretmeni): Ünitelerde özellikle birinci dönem tamamlananlarda detaylar fazla ve unutuluyor. Bu nedenle bu üniteler, öncelikle mutlaka konu anlatımlı bir ders kitabından okunup, altı çizilerek ve not çıkarılarak tekrar edilmeli. Daha sonra bu konularla ilgili tekrar testleri çözülmeli. Basit makineler ünitesinde, her bir basit makine için kullanılan formül ve kuvvet kazancı, yol kaybı hesaplamaları gözden geçirilmeli. Bu, sayısal ve matematik becerileri içeren bir konu olduğu için her bir basit makineyle ilgili bir-iki örnek soru çözülmeli. Her bir basit makinenin günlük yaşam örnekleri verilmeli. Madde, istisnaların çok olduğu bir ünite. Bu nedenle sorular çözülürken mutlaka istisnaları hatırlamaları gerekir. İkinci dönem yakın zamanda tamamlanan üniteler, test çözülerek tekrar edilebilir. Her gün mutlaka bir tam LGS denemesi yapılmalı. Tekrar yapacakları konular, sınava kadar kalan gün sayısına göre bölünmeli ve sistematik olarak her ünite bir kere gözden geçirilecek şekilde çalışma planlanmalı. Şanlıurfa MEB Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ve MEB’in sayfasında yer alan 9 deneme ve 2 değerlendirme sınavı mutlaka çözülmeli.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS)

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL SINAV SAATİ: 09.30 SINAV SÜRESİ: 75 Dakika Türkçe: 20 TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük: 10 Din kültürü ve ahlak bilgisi: 10 Yabancı dil: 10 TOPLAM SORU SAYISI: 50

45 dk ara verilecek (Bu sürede öğrenciler okuldan ayrılamayacak)

İKİNCİ OTURUM SAYISAL SINAV SAATİ: 11.30 SINAV SÜRESİ: 60 Dakika Matematik: 20 Fen bilimleri: 20 TOPLAM SORU SAYISI: 40

