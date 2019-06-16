Türkçe soruları süreyi zorladı

ÜNİVERSİTEYE girebilmek için 2.5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav yerlerinde olmaya başlayan 2 milyon 446 bin 51 aday, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Temel Yeterlilik Testi’nin tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. Adaylar, 135 dakikada Türkçe testinde 40; sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20; temel matematikte 40; fizik ve kimyadan 7’şer, biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınav sonuçları 18 Temmuz’da öğrenilecek. Tercih tarihlerini ve kılavuzunu ise ÖSYM açıklayacak. TYT sorularını Terakki Vakfı Okulları, Bilfen Liseleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bahçeşehir Koleji uzmanları yorumladı:

DİLBİLGİSİ ZOR

TÜRKÇE: Dilbilgisi soruları zor ve seçici. Sınav, hızlı ve doğru okuyabilen, anlayabilen ve analitik bakış açısı güçlü öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte. Çözüm için birden çok bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Sınavda, öğrencilerin kelime haznesi yoğun olarak sorgulandı. Anlam bilgisi sorularının içerikleri edebiyat alanı dışına da yöneldi ve öğrencilerin öğretici metinlerle okuma-anlama yeterliliklerinin yanı sıra entelektüel seviyeleri de ölçüldü. Sınavdaki 40 sorunun çözülme süresi çeldiricilerin güçlü olması nedeniyle, Türkçe yeterliliği yüksek bir öğrenci için bile 40 dakikanın üzerine çıkıyor.

günlük hayatla ilişkili

MATEMATİK: Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. Tamamına yakını günlük hayatla ilişkili. Büyük bir çoğunluğu üst düşünme becerilerini ölçmeye yönelik. Bu nedenle zaman alıyor. Temel matematik soruları işlem becerisinden çok, okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmayı hedefledi. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav. Geçen yıl olduğu gibi temel matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verildi.

SORULAR NET

SOSYAL BİLİMLER: Tarih soruları genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulandı. 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatını kapsayan, genel olarak iyi hazırlanmış, orta düzeyde bir sınav. Coğrafya soruları 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından. Doğal sistemler, beşeri sistemler ve doğal afetler konularından soru geldi. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte. Harita üzerinde ülke yeri sorgulaması sorusu konuya hâkim olmayan öğrencileri zorlayabilir. Ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların zorlanmadıkları görüldü. Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru var. Felsefede okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan sorular çıktı. Konu dağılımı dengeli, müfredata uygun. Filozof ismi sorulmadı, doğrudan kavram bilgisi olmasa da kavramsal analizi gerektiren sorulara yer verildi. Öğrencinin okuduğunu anlama ve sonuç çıkarabilme becerisi ölçüldü. Soru metinleri anlaşılır olmasına rağmen çeldiricileri güçlü. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğrencilerin kavram bilgilerini ölçmeye yönelik.

FİZİK BELİRLEYİCİ

FEN BİLİMLERİ: Fizik soruları müfredata uygun. Sorular beklenen düzeyde, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, işlemsiz ve okuduğunu anlayıp yorumlamaya dayalı. Fen bölümünde, fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin ediliyor. Kimyada sorular geçen yıl uygulanan sınavla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsıyor ve güçlük düzeyleri benzer. Biyolojide sorular, genel olarak öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, temel bilgilerin sorgulandığı ve bilgi ağırlıklı. Özellikle matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları biyolojiye geçemedi.

İKİNCİ OTURUM BUGÜN

Adaylar, bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek. 10.15’te başlayacak AYT’de ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’ testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. ‘Sosyal bilimler-2’ testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 40 soru yöneltilecek. Sosyal bilimler-2 testinde tarih-2’den ve coğrafya-2’den 11’er, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. 40 soruluk fen bilimleri testindeki dağılım ise 13’er kimya ve biyoloji, 14 fizik şeklinde olacak. AYT için toplam 180 dakika süre tanınacak. Sınav saat 13.15’te sona erecek. Aynı gün saat 15.45’te başlayacak Yabancı Dil Testi’nde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru bulunacak. TYT’de 15-20 net çıkaran adaylar 150 barajını geçecek. Böylece AYT puanları da hesaplanacak.

HATALI SORU İDDİASI

Bazı eğitimciler matematik testinde bir sorunun hatalı olduğunu iddia etti. Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi’nin değerlendirmesinde, “Öğrencilerden gelen dönüşler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından ‘x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..’ şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğu kanaatine varıldı” denildi. Kültür Eğitim Kurumları Matematik Zümre Başkanı Metin Darıdereli de, soruyu şöyle değerlendirdi:

“Adaylardan aldığımız bilgi ışığında soruyu değerlendirdik. Verilen x, y, z değerlerinin pozitif tamsayı olma koşulu sorudaki eşitlikte sağlanamıyor. Dolayısıyla 1, 2 ve 3’üncü öncülleri kıyaslama olanağı bu durumda ortadan kalkıyor. Soruya teknik olarak hatalı diyebiliriz. Buradan yola çıkarak cevap şıklarının da doğruluğu tartışma konusu. Tüm matematik sorularını yayınlanınca tekrar gözden geçireceğiz. Tartışmalı bu soruyu da daha net inceleme fırsatımız olacak.”