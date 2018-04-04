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    Türk ve Çin üniversite öğrencileri bir araya gelecek

    Hürriyet Eğitim
    04.04.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Türk Çin Kültür Derneği ile İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğiyle üniversitenin iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile mühendislik fakülteleri öğrencilerinin, Çin üniversitelerindeki öğrencilerle kültürel etkileşim içinde olması için zemin hazırlanması ve ek yabancı dil yeterliliği kazandırılması hedefleniyor.

    AMAÇ, ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK
    Çin üniversiteleriyle işbirliği yapılması ve Türk kültürünün Çin’den gelecek öğrencilere tanıtılması amacıyla protokol imzalandı. Türk Çin Kültür Derneği ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin işbirliği kapsamında üniversitenin iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile mühendislik fakülteleri öğrencileri ve Çin üniversiteleri öğrencilerinin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi, bu sayede farklı iki kültürden benzer alanlarda çalışma yapan üniversitelilerin etkileşiminin artırılması düşünülüyor.

    İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu,  “Üniversitemizle Türk Çin Kültür Derneği arasında imzalanan bu protokolün ikili ilişkileri geliştir­me ve derinleştirmeye katkı sağlayacağını, ilişkilerin işbirliği doğrultusunda gelişmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

    ‘SERTİFİKA SEMİNERİ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ’
    Üniversitenin Rektör Yardımcısı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaduman Okumuş ise şunları söyledi:
    “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda başta Çin ile olan ticari ve sanayii işbirliğimizi geliştirmeye katkı sağlayacak insan gücü yetiştirilmesinde İstanbul Gedik Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmayı amaçlıyoruz. Ayrıca üniversitemizde gelecek akademik yıl itibariyle Rusça’ya ek olarak ikinci seçmeli yabancı dilin Çince olabilmesi için çalışmaları başlattık. Bir süre önce yine öğrencilerimizin gönüllü katılımlarıyla Çin dilinin ve temel kavramlarının tanıtılmasına yönelik olarak Türk Çin Kültür Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, 10 saati tamamlayan öğrencilere sertifika verdiğimiz seminer çok verimli geçti. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği ve seminer bize bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de aydınlatıcı nitelikteydi.”

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Üniversite
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