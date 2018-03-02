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    Türk üniversiteleri mühendislikte önde

    Önder ÖNDEŞ
    02.03.2018 - 01:30 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS’in sekizincisini yayınladığı ‘Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda Türk üniversiteleri geçen yıl olduğu gibi mühendislikte öne çıktı.

    Dünyada 48 bölümde en iyi üniversitelerin belirlendiği listede, bu yıl da en iyi dereceyi mineral-maden mühendisliğindeki 36’ncılığıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elde etti. En çok yer alan Türk üniversitesi 13 bölümle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olurken onu 12 ile İstanbul takip etti. Türk üniversiteleri 2018’de geçen yılki durumlarını korudu.

    İTÜ ayrıca mimarlık, yeryüzü ve deniz bilimleri ile inşaat mühendisliğinde 101-150 sıra bandında temsil edildi. ODTÜ de mimarlık ve inşaat mühendisliğinde aynı sıra bandında yer aldı. ODTÜ ayrıca elektrik-elektronik mühendisliği ile makine, havacılık ve üretim mühendisliklerinde de 151-200’e girdi. İTÜ de bu iki mühendislik alanında ODTÜ ile aynı sıra bandındaydı. Türk üniversiteleri arkeoloji, eğitim ve istatistikte de geçen yıl olduğu gibi yine ilk 200’e girdi. Koç arkeolojide; ODTÜ eğitim ve istatistikte 151-200 sıra bandında yer aldı.

    37 bölümde ilk 10’da yer alan Cambridge en başarılı üniversite olurken, onu 35 bölümle Oxford ve 34 ile California Berkeley Üniversitesi takip etti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ODTÜ , eğitim
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