Türk üniversiteleri işletmede ilk 200'de
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS; finans, yönetim, pazarlama, MBA ve işletme analitiği gibi beş yüksek lisans programında yükseköğretim kurumlarının akademik ve sektörel performansını değerlendirdi.
En iyi dereceyi finansta 58’incilikle Koç elde etti, üniversite yönetim programında da 84’üncü oldu. Sabancı Üniversitesi ise işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı. Beş programda da genellikle Londra İşletme Okulu, Imperial College London ve HEC Paris gibi Avrupa’dan yükseköğretim kurumları zirvede yer aldı. ABD’den ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Columbia Üniversitesi öne çıktı.
VAKIFLAR ÖNDE
Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi finansta 58’incilikle Koç yaptı. Sabancı da işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı. Özyeğin ise finansta ilk 200’de temsil edildi. Sabancı ayrıca MBA sıralamasında da 151-200 sıra bandında yer buldu. Pazarlama sıralamasına ise hiçbir Türk üniversitesi giremedi.
FİNANS YÜKSEK LİSANSI
|KURUM
|SIRA
|Koç Üniversitesi
|58
|Sabancı Üniversitesi
|87
|Özyeğin Üniversitesi
|101+
ÜNIVERSITELERIN SIRALAMALARI
|PROGRAM
|KURUM
|SIRA
|İşletme Analitiği
|Sabancı Üniversitesi
|51+
|Yönetim
|Koç Üniversitesi
|84
|İşletme Yönetimi (MBA)
|Sabancı Üniversitesi
|151-200
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