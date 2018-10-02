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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
02.10.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Türk üniversiteleri işletmede ilk 200'de

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Türk üniversiteleri işletmede ilk 200'de

LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS; finans, yönetim, pazarlama, MBA ve işletme analitiği gibi beş yüksek lisans programında yükseköğretim kurumlarının akademik ve sektörel performansını değerlendirdi.

En iyi dereceyi finansta 58’incilikle Koç elde etti, üniversite yönetim programında da 84’üncü oldu. Sabancı Üniversitesi ise işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı. Beş programda da genellikle Londra İşletme Okulu, Imperial College London ve HEC Paris gibi Avrupa’dan yükseköğretim kurumları zirvede yer aldı. ABD’den ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Columbia Üniversitesi öne çıktı.

VAKIFLAR ÖNDE
Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi finansta 58’incilikle Koç yaptı. Sabancı da işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı. Özyeğin ise finansta ilk 200’de temsil edildi. Sabancı ayrıca MBA sıralamasında da 151-200 sıra bandında yer buldu. Pazarlama sıralamasına ise hiçbir Türk üniversitesi giremedi.

FİNANS YÜKSEK LİSANSI

KURUMSIRA
Koç Üniversitesi58
Sabancı Üniversitesi87
Özyeğin Üniversitesi101+

ÜNIVERSITELERIN SIRALAMALARI

PROGRAMKURUMSIRA
İşletme AnalitiğiSabancı Üniversitesi51+
YönetimKoç Üniversitesi84
İşletme Yönetimi (MBA)Sabancı Üniversitesi151-200

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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