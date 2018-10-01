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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.10.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Türk sosyolog İtalya’da göç araştırmaları yapacak

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Türk sosyolog İtalya’da göç araştırmaları yapacak

Türk Sosyolog Cansu Sönmez Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), L’Aquila ile Londra Ekonomi üniversiteleri işbirliğiyle göç, suç ve mağduriyet araştırmalarında yer alacak.

Sosyolog Cansu Sönmez, OECD, L’Aquila Üniversitesi ve Londra Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle göç, suç ve mağduriyet araştırmaları yapmaya hazırlanıyor. Eğitim yolculuğunu İngiltere’nin ardından İtalya’ya taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Cansu Sönmez, İngiltere’de Plymouth Üniversitesi’nde Kriminoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra İtalya Gran Sasso Bilim Enstitüsü Yüksek Üniversitesi’nde tam burslu doktora yapacak.

‘GÖÇ, KENT, SUÇ İLİŞKİSİNİ İNCELEYECEK’
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam ederken, Psikoloji Bölümü’nde de çift anadal programına katılan Sönmez, “Üniversitemde sosyoloji alanında eğitime başladıktan sonra başka bir hayat perspektifine sahip oldum. Psikoloji de ilgimi çektiği için bu bölümün çift anadal programına kayıt oldum. Her iki bölümden de derslerimi başarıyla tamamladım. Sosyoloji ve psikoloji bölümleri, teorik ve eleştirel yetkinliklerimi geliştirmemi sağladı. Bölüm derslerimin yanı sıra uluslararası ilişkiler, medya ve mimarlık bölümlerinden de seçmeli dersler alarak, disiplinler arası çalıştım. Aldığım lisans eğitimi, bugünkü kariyer yolumun kapılarını açtı” dedi.

2015’te üniversiteden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olduğunu söyleyen Sönmez, İngiltere’de Vice Chancellor Bursu’yla kriminoloji yüksek lisansı yaptı. Cansu Sönmez, Türkiye’den göçenlerin mağduriyet, ceza ve adalet sistemi deneyimleriyle ilgili tezinin İngiltere’de en yüksek derece olan ‘Distinction’ ile ödüllendirildiğini belirtti.

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