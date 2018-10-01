Türk sosyolog İtalya’da göç araştırmaları yapacak
Türk Sosyolog Cansu Sönmez Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), L’Aquila ile Londra Ekonomi üniversiteleri işbirliğiyle göç, suç ve mağduriyet araştırmalarında yer alacak.
Sosyolog Cansu Sönmez, OECD, L’Aquila Üniversitesi ve Londra Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle göç, suç ve mağduriyet araştırmaları yapmaya hazırlanıyor. Eğitim yolculuğunu İngiltere’nin ardından İtalya’ya taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Cansu Sönmez, İngiltere’de Plymouth Üniversitesi’nde Kriminoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra İtalya Gran Sasso Bilim Enstitüsü Yüksek Üniversitesi’nde tam burslu doktora yapacak.
‘GÖÇ, KENT, SUÇ İLİŞKİSİNİ İNCELEYECEK’
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam ederken, Psikoloji Bölümü’nde de çift anadal programına katılan Sönmez, “Üniversitemde sosyoloji alanında eğitime başladıktan sonra başka bir hayat perspektifine sahip oldum. Psikoloji de ilgimi çektiği için bu bölümün çift anadal programına kayıt oldum. Her iki bölümden de derslerimi başarıyla tamamladım. Sosyoloji ve psikoloji bölümleri, teorik ve eleştirel yetkinliklerimi geliştirmemi sağladı. Bölüm derslerimin yanı sıra uluslararası ilişkiler, medya ve mimarlık bölümlerinden de seçmeli dersler alarak, disiplinler arası çalıştım. Aldığım lisans eğitimi, bugünkü kariyer yolumun kapılarını açtı” dedi.
2015’te üniversiteden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olduğunu söyleyen Sönmez, İngiltere’de Vice Chancellor Bursu’yla kriminoloji yüksek lisansı yaptı. Cansu Sönmez, Türkiye’den göçenlerin mağduriyet, ceza ve adalet sistemi deneyimleriyle ilgili tezinin İngiltere’de en yüksek derece olan ‘Distinction’ ile ödüllendirildiğini belirtti.
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