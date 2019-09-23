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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.09.2019 - 12:59, Son Güncelleme:/

Türk sinemasından Darüşşafaka’ya destek

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ali Özgentürk, 100’e yakın eserinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı. Selvi Boylum Al Yazmalım da bağışa konu olan eserler arasında.

Türk sinemasından Darüşşafaka’ya destek
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Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden ve sadece aldığı bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.

Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Türk sinemacı Özgöntürk’ün bağışıyla ilgili şunları söyledi:
“Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.”

HANGİ ESERLER VAR?
Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserler bulunuyor:
- 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği; Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı eserin senaryosu;
- Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen ‘Hazal’ isimli eser;
- ‘At’, ‘Su da Yanar’, ‘Mektup’, ‘Beni Sev’, ‘Kalbin Zamanı’, ‘Görünmeyen’, ‘“Yengeç Oyunu’, ‘Balalayka’ adlı filme çekilmiş sekiz eserin senaryo ve hikayeleri;
- 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikâye;
- Yayınlanmış dört kitap (Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları, Tanıklıklar-Adam Yayınevi, Oğul Oğul-Mitos Boyut Yayınevi, Gizli Defterlerim-Kırmızı Kedi Yayınevi);
- Henüz yayınlanmamış altı kitabının tüm hakları.

SAİT FAİK ABASIYANIK DA BAĞIŞLAMIŞTI
1954'te vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri, yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.

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