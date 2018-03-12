Türk robot takımlarından uluslararası başarı

Dünyanın prestijli uluslararası robotik yarışması Shenzhen Regional 2018, 7-10 Mart arasında Çin´in Shenzhen Üniversitesi’nde düzenlendi. Yarışmaya, Kartal Belediyesi sponsorluğunda 30 öğretmen ve öğrencisiyle birlikte Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Göktürkler Robot Takımı ile Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eagles Robot Takımı katıldı.

‘İLHAM VEREN EN İYİ TAKIM’ ÖDÜLÜ

Yarışmada Göktürkler ve Eagles Robot Takımları yarı finale kalarak İngiliz ve Portekizli rakiplerini eledi. Çinli rakipleriyle olan karşılaşmalardaysa mağlubiyet aldılar. Yarışmanın sonunda Kartallı iki okuldan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Göktürkler Robot Takımı, ‘İlham Veren En İyi Takım’ ödülüne layık görüldü.

ÖĞRENCİLERE DESTEK OLDULAR

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin ile Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu da öğrencilere destek olmak amacıyla Çin’deydi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün desteğiyle bilim, sanat, kültür ve spor alanında çocuk ve gençlerin Kartal’da büyük bir farkındalık yaşadığına ve bu alanda birçok çalışmanın hayata geçirildiğine vurgu yapan birim müdürleri, Shenzhen’de Kartal’a ve Türkiye’ye bu gururu yaşatan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.