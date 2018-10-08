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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.10.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Türk rektör Hindistan’da

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Türk rektör Hindistan’da

Hindistan’ın en büyük üniversitelerinden biri olan JIS College of Engineering’in 2018 mezuniyet töreninde rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin konuşma yaptı. Rektör Şahin, “Dünya üniversitelerinden bu yıl mezun olan gençlerin gelecek 5-10 yılda neler yapabileceğini şimdiden görebiliyorum” dedi.

Hindistan’daki JIS College of Engineering’in 2018 yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törenin ana konuşmacısı MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin oldu. Rektör Şahin, JIS College of Engineering’in ‘Flipped Learning’ (Aktif Öğrenme) girişimlerini ve mekânsal düzenlemelerini inceledi. MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban ise akademisyenlere ‘Aktif Öğrenme’ ile ilgili bir çalıştay düzenledi.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE’YE YÖNLENDİRDİ
Hindistan’ın farklı bölgelerinde 14 kampüsünde 1.724 öğretim üyesi, 26 enstitü ve 126 programla 35 binden fazla öğrenciye eğitim veren JIS College of Engineering, tüm programlarında ‘Flipped Learning’ yöntemini uygulamak için 2017 yılında Dünya Bankası’ndan destek alma başvurusunda bulunmuştu. Dünya Bankası tarafından ‘Aktif Öğrenme’ programını ilk uygulayan üniversite olan MEF Üniversitesi’ne yönlendirilmişti. JIS College of Engineering, Aralık 2017’deki MEF ziyareti sonrasında, 2018 Temmuz’da ikinci kez üniversiteyi ziyaret etmiş, yapay zekânın eğitim-öğretimde kullanılması, derin öğrenme, mühendislik öğretiminde laboratuvarların kullanımı, mimarlık stüdyosu, dijital kütüphane gibi öğrenme alanlarında incelemelerde bulunmuş, uygulamaları hakkında bilgiler almıştı.

Türk rektör Hindistan’da

2022’DE ARANACAK 10 YETKİNLİK
JIS College of Engineering’in mezunlarına seslendiği konuşmasında, geleceği gören, yenilikçi bir üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşamaları gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Şahin, Dünya Ekonomik Forumu’nun yakın zamanda 2022’de, sektörün yeni mezunlarında arayacağı 10 yetkinliği şöyle açıkladı:

1- Analitik düşünme ve yenilikçilik,
2- Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri,
3- Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma,
4- Teknoloji tasarımı ve programlama,
5- Eleştirel düşünme ve analiz,
6- Karmaşık problem çözme,
7- Liderlik ve sosyal etki,
8- Duygusal zeka,
9- Akıl yürütme, problem çözme ve düşünme,
10- Sistem analizi ve değerlendirmesi.

Prof. Dr. Şahin, “Sizin üniversiteniz ve biz ‘Flipped Learning’ yöntemini uyguluyoruz. Aktif öğrenme yöntemi olan ‘Flipped Learning’ bu iki üniversitenin tüm dünyada öncülüğünü yaptığı bir sistem. Dünya üniversitelerinden bu yıl mezun olan gençlerin gelecek 5-10 yılda neler yapabileceğini şimdiden görebiliyorum” dedi.

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