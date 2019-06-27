Türk profesörün eseri Japonya’da sergilendi
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri Japonya’da sergilendi.
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, Japonya/ Miyazaki Havalimanı’nda ‘karma sergisine’ davetli olarak katıldı. Bu yıl 30'uncusu düzenlenen uluslararası sergiye davet edilen sanatçıların eserleri izleyicilerle buluştu. Heykel çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın ‘Lirik Kompozisyon’ adlı eseri, sergi sonrasında ‘Miyazaki Havalimanı koleksiyonu’nda yer alacak.
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