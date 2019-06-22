Türk profesöre ABD’den ‘En İyi Araştırma Ödülü’ 

Türk bilim insanı Prof. Dr. Ersoy Konaş, merkezi ABD'de bulunan ve alandaki en önemli derneklerden biri olan 'Dahiler Kulübü' olarak bilinen 'The Rhinoplasty Society' tarafından 2019 yılı için 'En İyi Araştırma Ödülü"ne layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Konaş, kendisine ödül getiren araştırmanın, beş yıl süren bir dizi çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Ağır travmaya bağlı burun hasarlarında gerçekleştirilen ameliyatların zor olduğunu belirten Konaş, bu gibi durumlarda kemikteki sorunun çözümlenebilmesi için ek işlemlere ihtiyaç duyulabildiğini anlattı. Bu gibi durumdaki hastalara yönelik uygulanan ameliyatlarla ilgili bir araştırma yaptıklarını ve sonuçların da yer aldığı bir bildiri hazırladıklarını belirten Konaş, bunu uluslararası katılımlı kongrede sunduklarını söyledi.

'BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİK'

ABD’de, bilimsel araştırmayla ilgili yaptıkları sunumun çok ilgi gördüğünü anlatan Konaş, şöyle konuştu:

“Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, burunlarında ağır problem olan hastalara yapılacak cerrahi uygulamalardan daha kaliteli sonuç elde etmek üzere bir dizi çalışma yaptık. Bildiride de anlattığımız yöntemde, hasarlı burunlarda kemikteki şekil bozukluklarını daha ideal şekilde çözümlemeye çalıştık. Uygulama, her hastaya değil hasarlı burun yapısına sahip olan kişilere gerçekleştirildi. Operasyonlar, iki ayrı ancak ardışık çalışmada yaklaşık 45 hastaya yapıldı. Bu operasyonlarda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Bu operasyonla, yapılan işlemlerin kalitesini artırmak için teknik uygulamalarda farklılığa gidildi ve kemik yapısında daha ideal sonuç elde edildi.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Yapılan operasyonlarda, sorunlu olan kemik farklı şekillerde kesilerek istenilen düz geometriye ulaşıldı. Operasyon sonrasında ise hem estetik açıdan hem de solunum kalitesi açısından iyi sonuç elde ettik. Uluslararası katılımlı bilimsel kongrede de bu operasyonların ele alındığı bir sunum yaptık. Türkiye olarak 2019 En İyi Araştırma Ödülü’nü aldık. Yaptığımız çalışma sonuçları değerli bulundu ve ödüllendirildi. Bu, Türk plastik cerrahları ve Türkiye için büyük bir gurur.”