Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTürk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu
GeriEğitim Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
09.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:/

Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu

Çağdaş Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması ABD'de müzik kitabı olarak basıldı.

Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türk doktora öğrencisi Çağdaş Soylar'ın 20’nci yüzyıl müziği üzerine Türkiye'de yazdığı tezi, ABD'de kitap oldu. Türkiye'de başladığı piyano eğitimine yurtiçi ve yurtdışında devam eden Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması, California'da müzik kitabı olarak basıldı. Kansas eyaletinde katıldığı ulusal bir piyano yarışmasında ikinci olan Soylar, eyalet orkestrasıyla ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resital ve konser verdi.

KİTAP İNGİLİZCE BASILDI
Soylar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı'nda tamamladığı doktora tezini yakın çevresinin teşviki üzerine California'da bir yayınevine gönderdiğini söyledi. Bir ay sonra kendisine dönüş yapan yayınevinin doktora tezini çok ilginç bulduğunu ve kitap olarak basmak istediğini anlatan Soylar, İngilizce yazdığı doktora tezinin Ekim 2018'de kitap olarak basıldığını belirtti.

Kitabı Türkçeye de çevirme projesi olduğunu anlatan Soylar, şöyle devam etti:
“Kitabımın adı 'Messiaen’s Musical Language on the Holy Child'. Ünlü bir 20’inci yüzyıl bestecisi olan Fransız Olivier Messiaen’in piyano eserlerinde kullandığı müzik dili ve Messiaen’in besteleme tekniğine geniş yer verdim. Messiaen’in solo piyano için yazdığı iki eserinin detaylı analizini yaparak, bestecinin özgün beste tekniğini Katolik inancıyla birleştirip eserlerine nasıl yansıttığına değindim ve piyanistlere performans önerilerinde bulundum.”

MÜZİK KONFERANSLARINA KONUŞMACI OLARAK KATILACAK
Kitabının tanıtım sürecinin yoğun geçtiğini, California'da çeşitli üniversitelerde ve kitap evlerinde imza günleri düzenlediğini söyleyen Soylar, “20’inci yüzyıl müziğiyle ilgili düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılmaya hazırlanıyorum. Kitabımda sunmuş olduğum Olivier Messiaen’in eserlerini ayrıca üniversitelerde eğitim konserleri vererek öğrencilere tanıtıyorum” dedi.

ÇAĞDAŞ SOYLAR KİMDİR?
İzmir doğumlu Soylar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2009’da ABD'de Pittsburg State Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Soylar, aynı yıl ulusal bir piyano yarışmasında eyalet ikincisi oldu. Kansas eyalet orkestrası tarafından düzenlenen solistlik yarışmasını da kazanan Soylar, aynı orkestrayla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde solist olarak konserler verdi.

Chicago Northwestern Üniversitesi tarafından da üniversitenin müzik onur topluluğu üyeliğine kabul edilen Soylar, ABD, Avrupa  ve Kanada'da çok sayıda resitaller ve konserler verdi. California Azusa Pacific Üniversitesi'nde şu an piyano eşliği yapan Soylar, ABD'de piyano resitalleri ve oda müziği konserleri vermeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar

Zeka yarışması 14 Ocak’ta başlıyor

‘STEM Fest’te bilimsel gözlemler yaptılar

2019 BİLSEM öğretmen başvurusu alınmaya başlandı! Başvuru nasıl yapılır?