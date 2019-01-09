Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu
Çağdaş Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması ABD'de müzik kitabı olarak basıldı.
Türk doktora öğrencisi Çağdaş Soylar'ın 20’nci yüzyıl müziği üzerine Türkiye'de yazdığı tezi, ABD'de kitap oldu. Türkiye'de başladığı piyano eğitimine yurtiçi ve yurtdışında devam eden Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması, California'da müzik kitabı olarak basıldı. Kansas eyaletinde katıldığı ulusal bir piyano yarışmasında ikinci olan Soylar, eyalet orkestrasıyla ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resital ve konser verdi.
KİTAP İNGİLİZCE BASILDI
Soylar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı'nda tamamladığı doktora tezini yakın çevresinin teşviki üzerine California'da bir yayınevine gönderdiğini söyledi. Bir ay sonra kendisine dönüş yapan yayınevinin doktora tezini çok ilginç bulduğunu ve kitap olarak basmak istediğini anlatan Soylar, İngilizce yazdığı doktora tezinin Ekim 2018'de kitap olarak basıldığını belirtti.
Kitabı Türkçeye de çevirme projesi olduğunu anlatan Soylar, şöyle devam etti:
“Kitabımın adı 'Messiaen’s Musical Language on the Holy Child'. Ünlü bir 20’inci yüzyıl bestecisi olan Fransız Olivier Messiaen’in piyano eserlerinde kullandığı müzik dili ve Messiaen’in besteleme tekniğine geniş yer verdim. Messiaen’in solo piyano için yazdığı iki eserinin detaylı analizini yaparak, bestecinin özgün beste tekniğini Katolik inancıyla birleştirip eserlerine nasıl yansıttığına değindim ve piyanistlere performans önerilerinde bulundum.”
MÜZİK KONFERANSLARINA KONUŞMACI OLARAK KATILACAK
Kitabının tanıtım sürecinin yoğun geçtiğini, California'da çeşitli üniversitelerde ve kitap evlerinde imza günleri düzenlediğini söyleyen Soylar, “20’inci yüzyıl müziğiyle ilgili düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılmaya hazırlanıyorum. Kitabımda sunmuş olduğum Olivier Messiaen’in eserlerini ayrıca üniversitelerde eğitim konserleri vererek öğrencilere tanıtıyorum” dedi.
ÇAĞDAŞ SOYLAR KİMDİR?
İzmir doğumlu Soylar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2009’da ABD'de Pittsburg State Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Soylar, aynı yıl ulusal bir piyano yarışmasında eyalet ikincisi oldu. Kansas eyalet orkestrası tarafından düzenlenen solistlik yarışmasını da kazanan Soylar, aynı orkestrayla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde solist olarak konserler verdi.
Chicago Northwestern Üniversitesi tarafından da üniversitenin müzik onur topluluğu üyeliğine kabul edilen Soylar, ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resitaller ve konserler verdi. California Azusa Pacific Üniversitesi'nde şu an piyano eşliği yapan Soylar, ABD'de piyano resitalleri ve oda müziği konserleri vermeye devam ediyor.
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