Türk öğrencilerin Çinli öğretmeni
Song Chunju, yaklaşık 15 yıldır Türkiye’de üniversite öğrencilerine Çince öğretiyor. 2005’te Türkiye’ye Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü’ne Çince okutman olarak gelen Song Chunju, 40 yıla yakın deneyime sahip bir eğitimci.
Derslerinde öğrencilerine dünyanın öğrenmesi en zor dilleri arasında yer alan Çince’yi çeşitli espri, taklit ve canlandırmalarla anlatıyor. Öğrencileri tarafından çok sevilen deneyimli öğretmen Türkçe ve İngilizce bilmiyor. Bu durumun Çince öğrenmeyi hızlandırdığını söyleyen Chunju, “Eğer geride kalan 14 yılda Türkçe öğrenseydim, öğrencilerim Çince’yi bu kadar hızlı öğrenemezdi. Çünkü bir süre sonra panik yaparak Türkçe cevap vermek zorunda kalabilirdim” diye konuşuyor. Öğrencilerden Eylül Altay, “Dersler çok eğlenceli geçiyor, bizimle çok güzel iletişim kuruyor” derken, Cansu Okumuş ise “Öğretmenliğe aşık. Mimiklerini kullanıyor, şarkı söylettiriyor, espiri ve canlandırmalar yapıyor. Bize o kelimeyi öğretmeyi başarıyor” diye konuşuyor.
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