Türk öğrencilere 61 bin dolarlık burs
Dünya genelinde 200 bursiyeri olan bir kozmetik firması, 29 Türk öğrenciye, toplamda 61 bin dolar burs verecek.
Dünya çapında 6 milyonu, Türkiye’de ise 100 binleri aşan üyesi bulunan kozmetik şirketi Avon, temsilcilerini sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da desteklemeye devam ediyor. 2011’den beri yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu yıl da dünyada 200’e yakın öğrenciye burs olanağı sağladı. Türkiye’den ise 29 öğrenci burs almaya hak kazandı. Türkiye’den ise 29 öğrenci burs almaya hak kazandı. Kadınlar İçin Avon Vakfı, gerçekleştirdiği global burs programıyla bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon dolarlık burs vererek kadınların ve ailelerin kendi yolları ve kendi kuralları ile potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağladı.
HER ÖĞRENCİYE 2 BİN 100 DOLAR
Programdan yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, geçmiş akademik performansları, gelecek potansiyelleri, liderlik, okul ve topluluk faaliyetlerinde üstlendikleri roller, çalışma deneyimleri, kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında değerlendirildi. Programa dahil olmaya hak kazananlar, bir kereye mahsus olarak okul ücretleri, yurt ve yemek masrafları, kitap ve ulaşım ücretlerini karşılamak üzere 2 bin 100 dolarlık bir ödeme alacak. Buna göre, Türk öğrencilere, bu yıl sağlanan burs olanağı toplamda 60 bin 900 dolar olacak.
EN ÇOK BURSİYER İSTANBUL VE ANKARA’DAN
Seçilen 29 bursiyerle beraber Türkiye, dünyada en çok Avon bursiyerinin olduğu ikinci ülke oldu. En çok bursiyer ise İstanbul ve Ankara’dan çıktı. İstanbul ve Ankara’dan beşer; İzmir, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan ikişer; Antalya, Denizli, Edirne, Erzurum, Isparta, İnegöl, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’tan ise birer bursiyer seçildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle