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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.06.2019 - 17:09, Son Güncelleme:/

Türk öğrencilere 61 bin dolarlık burs

Dünya genelinde 200 bursiyeri olan bir kozmetik firması, 29 Türk öğrenciye, toplamda 61 bin dolar burs verecek.

Türk öğrencilere 61 bin dolarlık burs
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Dünya çapında 6 milyonu, Türkiye’de ise 100 binleri aşan üyesi bulunan kozmetik şirketi Avon, temsilcilerini sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da desteklemeye devam ediyor. 2011’den beri yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu yıl da dünyada 200’e yakın öğrenciye burs olanağı sağladı. Türkiye’den ise 29 öğrenci burs almaya hak kazandı.  Türkiye’den ise 29 öğrenci burs almaya hak kazandı. Kadınlar İçin Avon Vakfı, gerçekleştirdiği global burs programıyla bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon dolarlık burs vererek kadınların ve ailelerin kendi yolları ve kendi kuralları ile potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağladı.

HER ÖĞRENCİYE 2 BİN 100 DOLAR
Programdan yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, geçmiş akademik performansları, gelecek potansiyelleri, liderlik, okul ve topluluk faaliyetlerinde üstlendikleri roller, çalışma deneyimleri, kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında değerlendirildi. Programa dahil olmaya hak kazananlar, bir kereye mahsus olarak okul ücretleri, yurt ve yemek masrafları, kitap ve ulaşım ücretlerini karşılamak üzere 2 bin 100 dolarlık bir ödeme alacak. Buna göre, Türk öğrencilere, bu yıl sağlanan burs olanağı toplamda 60 bin 900 dolar olacak.

EN ÇOK BURSİYER İSTANBUL VE ANKARA’DAN
Seçilen 29 bursiyerle beraber Türkiye, dünyada en çok Avon bursiyerinin olduğu ikinci ülke oldu. En çok bursiyer ise İstanbul ve Ankara’dan çıktı. İstanbul ve Ankara’dan beşer; İzmir, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan ikişer; Antalya, Denizli, Edirne, Erzurum, Isparta, İnegöl, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’tan ise birer bursiyer seçildi.

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