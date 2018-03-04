Türk öğrencilere 100 bin Dolar burs  

Türk öğrenciler dünya çapındaki üniversitelerden kabul aldı. Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencileri Nazlı Demirkan, Defne Irmak Akgür ve Özgenur Çelik dünyanın önde gelen üniversitelerinden ‘erken kabul’ alarak başarıya imza attı. Defne Irmak Akgür, New York Üniversitesi Film Bölümü’nden 100 bin Dolar burs almayı başardı. Özgenur Çelik, sınırlı sayıda öğrenci kabul eden Columbia Üniversitesi’nden, Nazlı Demirkan da Georgia Institute of Technology’nin (Georgia Tech) yanı sıra 104 bin dolar burs teklifi veren Worcester Polytechnic Institute Mühendislik Bölümü’nden kabul aldı.

Karbon araştırmasıyla başvurdu

Özellikle mühendislik ve bilişim alanında öne çıkan Amerika Atlanta’daki Georgia Tech ve yine alanında lider üniversitelerden olan Worcester Polytechnic Institute’e kabul edilen Nazlı Demirkan başarısını şöyle anlatıyor:

“Lisede derslerimin dışında iki farklı araştırma projesi yaptım. Bunlardan biri, başvurumda da bahsettiğim dehidrojenaz enzimlerinin kullanımıyla atmosferdeki karbonmonoksit oranını azaltmakta kullanılabilecek ucuz ve pratik dönüştürücü tasarımıydı. ‘Biyoreaktör Konvertör’, 21’inci yüzyılda büyük bir çevre sorunu haline gelen arabalardaki yüksek karbon emisyonunu ve sera gazı etkisini azaltıyor. Yaptığım tüm bu çalışmaların üniversite hazırlığıma katkıda bulunduğunu düşünüyorum.”

Notlar dışında sosyal aktiviteler başarı getirdi

Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi’ne burslu kabul edilen ACI öğrencisi Defne Irmak Akgür, süreci şöyle özetliyor:

“Okula burslu kabul edilmemde en önemli etken dersler ve sınavların yanı sıra okul dışı aktiviteler. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri. Bir hastanenin çocuk cerrahisi servisinde bulunan çocuklarla sanat atölyeleri düzenliyorum. Aynı zamanda lisanslı windsurf sporcusuyum. Yazın gönüllü olarak çocuklara sörf dersleri verdim. Güzelbahçe’de bir köy olan Payamlı’da çocuklar için bir kütüphane kurduk. Üniversite hayatımda daha fazla gönüllü aktivitelerine katılmak istiyorum.”

Dedesinin kalp pili ilham verdi

ACI öğrencisi Özgenur Çelik de sınırlı sayıda öğrenci kabul eden Columbia Üniversitesi’nden erken kabul alarak büyük bir başarıya imza attı. Columbia Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nde okuyacak olan Çelik, hedefinin biyomedikal mühendislik olduğunu belirterek, şöyle diyor:

“Çevremde yaptığım gözlemler beni bu alana yöneltti. Örneğin; dedemin kalp pili kullanması, Paralimpik Oyunları’nı izlerken yapay kol ve bacağın kullanım alanlarını görmem gibi. Okulda katıldığım toplum hizmeti çalışmalarından esinlenerek lösemili, otizmli, organ yetmezliği ve mülteci olmak gibi konuları düşünerek ‘Farklılıklarla Farkındalık’ konusunda bir kitap yazdım. İlerisi için hedefim, içinde bulunduğum topluluğun hayatını bir gıdım olsa da kolaylaştırmak ve Türk kadınının neleri başarabileceğini tüm dünyaya kanıtlamak.”

Ülkemizi temsil ediyorlar

ACI Müdürü Didem Erpulat, elde edilen başarıya yönelik şöyle konuşuyor:

“İki yıldır üst üste çok zor erken kabul alan Columbia Üniversitesi’ne öğrenci göndermenin gururunu yaşıyoruz. Geçen yıl da öğrencimiz Ecenaz Özmen, Columbia’ya kabul edilmiş, ayrıca yine öğrencimiz Nil Çakırca Harvard’a yüzde 100 bursla girerek ülkemizin gururu olmuşlardı. Bu yıl da öğrencilerimiz Defne Irmak Akgür, Özgenur Çelik ve Nazlı Demirkan, dünyanın en saygın üniversitelerinden erken kabul alarak göğsümüzü kabarttı. Bu da Türk öğrencilerin dünya ligindeki üniversitelerde mücadele edebilecek donanımda olduklarının bir göstergesi. Öğrencilerimizin okulumuzu ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam.”