Türk öğrenciler matematikte dünya ikincisi oldu
Özel eğitim kurumu öğrencileri Uluslararası Matematik Ligi Yarışması’nda dünya ikincisi oldu.
Türk öğrenciler dünya çapındaki birçok yarışmadan ödülle dönüyor. Son olarak Atacan Eğitim Kurumları 8’inci sınıf öğrencileri dünya ikincisi oldu.
BİREYSEL KATEGORİDE DE İKİNCİLİK
Amerika-Kanada merkezli ‘The Mathematics’ adlı matematik yeterlilik sınavına bu yıl 19 ülkeden bin okul yarıştı. Aynı zamanda Türkiye birinciliği bulunan Atacan Eğitim Kurumları’ndan Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç’ın yer aldığı ekip, yüksek performans göstererek dünya ikinciliğine layık görüldü. Ayrıca Azra Eriç ve Aral Özdemir, bireysel kategoride de aynı dereceyi almayı başardı.
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