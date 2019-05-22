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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
22.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:/

Türk öğrenciler dünya şampiyonu oldu

Türk öğrenciler, ABD’de düzenlenen mühendislik yarışmasında dünya birincisi oldu.

Türk öğrenciler dünya şampiyonu oldu
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ABD’de düzenlenen INTEL Mühendislik Yarışması’na katılan Türk öğrenciler birinci oldu. Anabilim Anadolu Lisesi öğrencileri; Berk Bektemur ve Aslı Doğu, Coğrafya Öğretmeni Yasin KAPLAN danışmanlığında ‘Weather Station and Data Bank’ adlı projeleriyle 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nda İstanbul Asya Bölge Birincisi, ardından Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, INTEL Mühendislik Yarışması’na Türkiye’yi temsil etmek üzere çağrıldı. INTEL ISEF sürecinde dünya arenasına çıkan öğrenciler; projeleriyle NASA ve Amerikan Meteoroloji Dairesi’nin dikkatini çekerek, bu kurumların takdirini topladı.  17 Mayıs’ta düzenlenen INTEL ISEF töreninde Amerikan Meteoroloji Dairesi’nin kararıyla Dünya birincisi olan öğrenciler, ayrıca Amerika’nın önde gelen pek çok orta ve yükseköğretim kurumundan da görüşme daveti aldı.

‘ÖDÜLLER BİZİ TEŞVİK EDİYOR’
Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Aytaçlı, “Bu yıl lise öğrencilerimiz katıldıkları projelerle fizik dalında birincilik; teknolojik tasarım, psikoloji ve yazılım alanlarında ikincilik ödülleri alarak bizi gururlandı. Ardından ortaokul öğrencilerimiz coğrafya, tarih ve yazılım alanında dereceler aldı. Şimdi bir de geçen senenin Türkiye ikincisi olan öğrencilerimizin Amerika’dan böyle üstün başarılar ve dünya birinciliğiyle dönmeleri, 33 yıldan beri eğitime yaptığımız yatırımların doğru sonuçlar verdiğini gösteriyor ve bizi teşvik ediyor” dedi. 

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