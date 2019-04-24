Türk öğrenci matematikte dünya 8’incisi oldu
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 11’inci sınıf öğrencilerinin yer aldığı ‘Math League’ yarışmasına Türkiye’den katılan Berkan Doruk Eke, dünya sekizincisi oldu. 100 bin kişiyle yarışan Eke, ‘Student With A Perfect Score’ listesine girmeyi başardı.
Dünya genelinden birçok öğrencinin katıldığı ‘Math League’ yarışması sonuçlandı. Yarışmada, Irmak Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Berkan Doruk Eke, tüm soruları cevaplayarak ‘Student With A Perfect Score’ listesinde yer aldı ve dünya sekizincisi oldu. Öğrencilerin İngilizce, matematik becerilerini ölçen, onlara kendilerini diğer ülkelerdeki öğrencilerle kıyaslama fırsatı sunan ve altı etaptan oluşan ‘Math League-High School Contest’ sınavına yaklaşık 100 bin öğrenci katıldı.
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