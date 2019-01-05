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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:/

Türk müziği öğretmen ve öğrencilere tanıtılacak

MEB himayesinde, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi başlatıldı. Proje kapsamında başlatılan seminerlerle yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine kazandırılması amaçlanıyor.

Türk müziği öğretmen ve öğrencilere tanıtılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ekibinin katılımıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi başlatıldı. Proje kapsamında, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibi, çeşitli illerde öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak.

Seminerlerde, müziğin tarihsel boyutu aktarılacak, geleneksel enstrümanlar tanıtılacak, gençlerin bu enstrümanlarla tanışması sağlanacak. Ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine, unutulmayan bestekarların eserlerine ulaşan geniş bir çerçevede dinletiler düzenlenecek.

Türk müziği öğretmen ve öğrencilere tanıtılacak

Projeyle yeni sanatçıların ve sanatseverlerin yetiştirilmesi için Türk müziğine ilgisi keşfedilen öğrencilerin güzel sanatlar liselerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Öğretmenlerden de Türk müziği konusunda farkındalık yaratarak, yetenekli öğrencileri bu alanda eğitim almaları için yönlendirilecek. Etkinliğe güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrenciler ve öğretmenleri de katılacak.

İLK SEMİNER BALA'DA
Bakanlığın projesinin ilki, Bala'da görev yapan öğretmen ve öğrencilere yönelik düzenlendi. Seminerde, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibi, Türk sanat müziğinin tarihinden enstrümanlarına kadar geniş bir yelpazede sunum yaptı. Seminere katılan öğrenci ve öğretmenler, geleneksel Türk müziği enstrümanlarını tanıdı ve kullandı.

Türk müziği öğretmen ve öğrencilere tanıtılacak

İnteraktif katılımların da olduğu seminere öğrenciler, kimi zaman ney üfleyerek kimi zaman mehter yürüyüşü yaparak eşlik ettiler ve en eski Türk çalgısı kopuzdan günümüze kadar kullanılan müzik aletlerini tanıdılar.

Seminerde ayrıca El-Kındi (801-873), Farabi (873-950), İbn-i Sina (980-1037), Sadettin Kaynak (1895-1961) ve Münir Nurettin Selçuk (1899-1981) gibi Türk müziğine gönül vermiş sanatçılar ve hayat hikayeleri hakkında bilgiler aktarıldı. Sanatçı Taşçı ve ekibinin düzenleyeceği seminerlerin, iki yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşarak devam edeceği öğrenildi.

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