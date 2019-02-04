Türk mimar ABD’de ödülleri topladı
Lisans ve yüksek lisans eğitimini mimarlık alanında tamamlayan Mert Kansu, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ‘Architecture MasterPrize’ proje yarışması Eğitim Binaları Kategorisi ile ‘World Architecture Community Awards’ proje yarışması olmak üzere toplamda iki ödül aldı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırma üniversitelerinden biri olan Virginia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bahceşehir Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2016 yılı mezunu Mert Kansu, ‘Carve & Construct’ başlıklı projesiyle Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulu’nun ek binası için yapılan bir tasarım gerçekleştirdi. Yaptığı bu tasarımla ABD’li mimarlardan da büyük beğeni toplayan Mert Kansu, uluslararası arenada böylesine büyük iki ödülün gelecekteki kariyeri için çok olumlu etkiler doğuracağını söyledi.
‘HEDEFİM TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA BAŞARILI BİR TÜRK MİMAR OLARAK TEMSİL ETMEK’
‘Carve & Construct’ adlı projesini, Virginia Üniversitesi Mimarlık Okulunun ek binası için yapılan bir tasarım olarak ARCH 8020 (Bahar 2018) stüdyosunda tamamlayan Mert Kansu, “Aldığım ödüllerle saygın mimari platformların projeme ilgi göstermeleri beni çok mutlu etti. Bu ödüller bir mimar olarak benim motivasyonumu arttırarak kendimi geliştirmemi sağlıyor” dedi.
Hedefinin Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladığı mimarlık eğitiminin, yurtdışında çalışarak profesyonel bir deneyimle güçlendirmek olduğunu belirten Mert Kansu, " Türkiye’yi her alanda başarılı bir Türk Mimar olarak temsil etmek istiyorum" diye konuştu.
Mert Kansu’nun elde ettiği Architecture Masterprize ödülü bu yıl İspanya'da bulunan Guggenheim Bilbao Müzesi’nde mimar adayları ve sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak. Öte yandan bu proje, AMP Book of Architecture'de da yayınlanacak.
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