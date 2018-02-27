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    Türk Kültürü illüstrasyonla buluşacak

    Hürriyet Eğitim
    27.02.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, Türkiye’nin tarihi eserlerini ve kültürel ögelerini illüstrasyonla birleştirerek oluşturduğu eserlerini 1 Mart – 4 Nisan arasında Ankara’da sergileyecek.

    Türkiye’nin tarihi eserleri ve kültürel ögeleri illüstrasyonla birleşti. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Angela Burns, pamuk üretiminden Türk kahvaltısına, mavi yolculuktan meyve bahçelerine kadar bir yabancı gözüyle resmettiği Türkiye’ye özgü desenleri Ankara’da İrlanda Büyükelçiliği işbirliğiyle sergileyecek. Türkiye’nin kültür mirasını yorumlayan Burns’un 36 eseri, 1 Mart - 4 Nisan arasında Ankara Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi’nde olacak.

    ‘TÜRKİYE’Yİ ANLATMAYI SEVİYORUM’
    12 yıldır Türkiye’de yaşadığını, ülkeye özgü tarihi ve kültürel ögeleri çizmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Burns, “Türkiye’nin tekstil tarihinde önemli bir yeri olan Sümerbank fabrikaları beni çok etkiledi. İllüstrasyonlarla Sümerbank’ın öyküsünü anlatmaya çalıştım. Pamuk üretimi, Nazilli Sümerbank Fabrikası, basma işletmelerini, kumaşlarını işledim. Bu çalışmamın yanı sıra İzmir, Alaçatı, İstanbul, İstanbul Kapalı Çarşı, Kapadokya ve balonlar, Efes, Pamukkale, Hierapolis Antik Kentleri, mavi yolculuk, Türk kahvaltısı, ince belli çay, Türk Kahvesi’ni üç boyutlu halde ürettim. Hepsini illüstrasyonla birleştirdim. Bütün çalışmaları elle tek tek çiziyorum. Ardından da bilgisayarda renklendiriyorum. Türkiye’yi anlatmayı seviyorum” dedi.

    Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi , Angela Burns , Türk Kültürü , illüstrasyon
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