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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.07.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Türk kolejin projesi Bulgaristan’da

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Türk kolejin projesi Bulgaristan’da

Bir özel okulun Türkiye’de başlattığı ‘Bilim Kampı’, Bulgaristan’da düzenlenmeye devam ediyor. Kampa bu yıl, TÜBİTAK araştırma projelerinde kimya, biyoloji ve kodlama alanlarında dereceye gören 11 kolej öğrencisi de katıldı.

Türkiye’de bir kolejin başlattığı proje, sınır dışına taşındı. Doğa Koleji’nin 2007 yılında İzmir’de Uzay Kampı’nın partnerliğinde hayata geçirdiği ‘Bilim Kampı’, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde yapılıyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ‘Bilim Kampı’na katılan ülkeler arasındaki Bulgaristan’ın bunu, orada devam ettirme isteğine olumlu cevap verdiklerini belirtti.

İlk olarak 2013’te Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü olarak ‘Nanoteknoloji ve Bilim Kampı’nı Bulgar ortak Center for Creative Training (CCTA) ile yaptıklarını hatırlatan Lüle şu bilgileri verdi:
“İzmir’in model olduğu bu kamp 2013’ten bu yana düzenli olarak her yıl yapılıyor. Bu yıl temmuz ayında Bulgaristan Kranevo’da gerçekleştirildi. Kampa Türkiye, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dan 13-18 yaş arasındaki öğrenciler katıldı. 2017-2018 döneminde TÜBİTAK araştırma projelerinde kimya, biyoloji, kodlama alanlarında dereceye giren 11 Doğa Koleji öğrencisi de kampta yerini aldı. Öğrenciler burada nanoteknoloji, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi; uzay bilimi, kodlama, doğa bilimi ve drama konularında yabancı uzmanlardan eğitim aldı. Öğrencilerin hayal gücü ateşlendi. Gençler; sunum becerilerini geliştirip, çok kültürlü bir ortamda takım çalışması gibi önemli beceriler kazandı. Uzun süreli arkadaşlıklar kurdular. Program, popüler bilimin ve ötesinin pratik uygulamasını gösterecek en yenilikçi bilimsel alanlarda çalışan genç bilim adamları tarafından yönetilen yüksek eğitim ve uluslararası bilimsel standartları sundu.”

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