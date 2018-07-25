Türk kolejin projesi Bulgaristan’da
Bir özel okulun Türkiye’de başlattığı ‘Bilim Kampı’, Bulgaristan’da düzenlenmeye devam ediyor. Kampa bu yıl, TÜBİTAK araştırma projelerinde kimya, biyoloji ve kodlama alanlarında dereceye gören 11 kolej öğrencisi de katıldı.
Türkiye’de bir kolejin başlattığı proje, sınır dışına taşındı. Doğa Koleji’nin 2007 yılında İzmir’de Uzay Kampı’nın partnerliğinde hayata geçirdiği ‘Bilim Kampı’, Bulgaristan’ın ev sahipliğinde yapılıyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ‘Bilim Kampı’na katılan ülkeler arasındaki Bulgaristan’ın bunu, orada devam ettirme isteğine olumlu cevap verdiklerini belirtti.
İlk olarak 2013’te Doğa AB Projeler Koordinatörlüğü olarak ‘Nanoteknoloji ve Bilim Kampı’nı Bulgar ortak Center for Creative Training (CCTA) ile yaptıklarını hatırlatan Lüle şu bilgileri verdi:
“İzmir’in model olduğu bu kamp 2013’ten bu yana düzenli olarak her yıl yapılıyor. Bu yıl temmuz ayında Bulgaristan Kranevo’da gerçekleştirildi. Kampa Türkiye, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dan 13-18 yaş arasındaki öğrenciler katıldı. 2017-2018 döneminde TÜBİTAK araştırma projelerinde kimya, biyoloji, kodlama alanlarında dereceye giren 11 Doğa Koleji öğrencisi de kampta yerini aldı. Öğrenciler burada nanoteknoloji, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi; uzay bilimi, kodlama, doğa bilimi ve drama konularında yabancı uzmanlardan eğitim aldı. Öğrencilerin hayal gücü ateşlendi. Gençler; sunum becerilerini geliştirip, çok kültürlü bir ortamda takım çalışması gibi önemli beceriler kazandı. Uzun süreli arkadaşlıklar kurdular. Program, popüler bilimin ve ötesinin pratik uygulamasını gösterecek en yenilikçi bilimsel alanlarda çalışan genç bilim adamları tarafından yönetilen yüksek eğitim ve uluslararası bilimsel standartları sundu.”
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