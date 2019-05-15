Türk eğitimciden Stanford Üniversitesi’nde konferans

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, teknoloji alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olan Stanford Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversitedeki Yapay Zeka Laboratuvarı’nda robotları inceleyen Yücel, burada bir de konferans verdi.

Ülkelerin eğitim, teknoloji ve sağlık gibi konularda iletişim halinde olması gerektiğini belirtin Enver Yücel, şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik 2030 hedefleri arasında yoksulluğa son verme, açlığa son, temiz su, sıhhi koşullar, iklim eylemi, barış, adalet ve güçlü kurumlar gibi hedefler olduğu gibi nitelikli eğitim hedefi de var. Nitelikli eğitimle kastedilen, kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesidir. Eğitime erişimde eşitliğin sağlanması ilk aşmamız gereken zorluk. Ardından da hakkaniyeti sağlamamız lazım. Belirlenen hedefler doğrultusunda ülkeler arasında iş birliği arttırılmalı. BM’in gösterdiği küresel hedeflere ulaşmak için hem her ülkenin özelinde farklı tasarımlar geliştirmek hem de küresel destek ve etkileşim önemli. Bunun için de ‘Dünya Vatandaşı’ olmak lazım. Eğitimin de dünya vatandaşlarını yetiştirmesi gerekiyor.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME VE DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm gelecekte her alanı kapsayacak. Teknolojiye bağlı olarak da birçok meslek, yerini yenilerine bırakacak. Örneğin; yapay zeka eğitmenliği, yapay zeka analisti, veri mimarı, blockchain hukuk danışmanlığı ve 3D üretim mühendisliği gibi. Eğitimde de dijitalleşme ve dönüşüm, dünyadaki gelişmelere paralel olarak gerçekleşmeli hatta onun da önünde olmalı. Eğer Endüstri 4.0 var ise eğitimde 5.0’ı hayata geçirmeliyiz. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Eğitim-öğretim yapılarımızı, eğitim programlarımızı yeni dersler ve uygulamalarla zenginleştiriyoruz. Yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, oyunlaştırma, insansız hava araçları, siber güvenlik gibi alanlarda seçmeli dersler oluşturduk. Üstelik lise seviyesinde ve Türkiye’de ilk defa. Bu alanlarda üniversitemizde yüksek lisans ve doktora programları ve araştırma merkezleri açtık. Hepimiz kazanmadıkça, hiçbirimiz kazanamayız. Bu sözü hiç unutmayın. ‘İnovasyon köprüsü’ kurmaya geldim. Karşılıklı iletişim içerisinde olalım."