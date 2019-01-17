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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:/

Türk Eğitim-Sen: 2019’da 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen: 2019’da 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 40 bini şubatta, 60 bini ağustosta olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılması talebinde bulundu. Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yaptığını, ek 20 bin atama için yapılan mülakatların sonucunun da 15 Ocak tarihinde açıklandığını hatırlattı.

Şubat ayında yapılacak atamaların beklendiğini belirten Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz" dedi.

Ücretli öğretmen istihdamına da son verilmesi gerektiğini söyleyen Geylan, sözleşmeli öğretmenlere yarıyıl tatilinde tayin hakkı verilmesini istedi.

‘23 OCAK'TA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE EYLEM YAPACAĞIZ’
Geylan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yargının sözleşmeli öğretmenliği kaldırması ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Bu yapılana kadar da tüm sözleşmelilere yarıyıl tatilinde eş durumundan tayin hakkı verilmeli. Sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı tanınmadığı için eşlerinden, çocuklarından ayrı görev yapıyor ve aile bütünlükleri zedeleniyor. Anayasamızın 41. maddesine de aykırı olan bu uygulamaya karşı Türk Eğitim-Sen olarak 23 Ocak'ta Ankara'da sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız. Sözleşmeli öğretmenlerle birlikte hem bu istihdam yöntemini protesto edeceğiz hem de yarıyıl tatilinde mutlaka sözleşmeli öğretmenlere tıpkı kadrolu öğretmenler gibi tayin hakkı tanınmasını isteyeceğiz."

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