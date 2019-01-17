Türk Eğitim-Sen: 2019’da 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz
Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 40 bini şubatta, 60 bini ağustosta olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması yapılması talebinde bulundu. Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılında 20 bin öğretmen ataması yaptığını, ek 20 bin atama için yapılan mülakatların sonucunun da 15 Ocak tarihinde açıklandığını hatırlattı.
Şubat ayında yapılacak atamaların beklendiğini belirten Geylan, "Şubat ayında 40 bin ilave atama ve ağustos ayında 60 bin olmak üzere 2019 yılı için 100 bin öğretmen ataması talep ediyoruz" dedi.
Ücretli öğretmen istihdamına da son verilmesi gerektiğini söyleyen Geylan, sözleşmeli öğretmenlere yarıyıl tatilinde tayin hakkı verilmesini istedi.
‘23 OCAK'TA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE EYLEM YAPACAĞIZ’
Geylan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yargının sözleşmeli öğretmenliği kaldırması ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Bu yapılana kadar da tüm sözleşmelilere yarıyıl tatilinde eş durumundan tayin hakkı verilmeli. Sözleşmeli öğretmenlere tayin hakkı tanınmadığı için eşlerinden, çocuklarından ayrı görev yapıyor ve aile bütünlükleri zedeleniyor. Anayasamızın 41. maddesine de aykırı olan bu uygulamaya karşı Türk Eğitim-Sen olarak 23 Ocak'ta Ankara'da sözleşmeli öğretmenlerle eylem yapacağız. Sözleşmeli öğretmenlerle birlikte hem bu istihdam yöntemini protesto edeceğiz hem de yarıyıl tatilinde mutlaka sözleşmeli öğretmenlere tıpkı kadrolu öğretmenler gibi tayin hakkı tanınmasını isteyeceğiz."
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