Türk bilim insanın projesine Avrupa’dan destek

Araştırmacı Dr. Gökçe Kor Bıçakcı’nın bilimsel projesi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları kapsamında desteklenecek. Günlük hayatta birçok farklı ürünün içeriğinde karşımıza çıkan, canlılar ve çevre açısından büyük riskler yaratan kirletici maddelerin giderimi konusunda araştırmalar yapan Dr. Kor Bıçakcı, 24 ay süresince çalışmalarını Kanada’da proje ortağı olan University of British Columbia Bioreactor Technology Group’da yürütecek. Dr. Kor Bıçakcı, araştırma projesini Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve University of British Columbia Bioreactor Technology Group lideri Prof. Dr. Çiğdem Eskicioğlu danışmanlığında gerçekleştirecek. Bursunun son 12 aylık döneminde ise çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde devam edecek.

ATIKLAR GÜBRE OLARAK DA KULLANILIYOR

Çevre bilincinin gelişmesiyle atıkların yeniden değerlendirilmesi, atıklardan enerji elde edilmesi ve çevre dostu kaynaklar oluşturulması gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Dr. Gökçe Kor Bıçakcı, evsel ve kentsel alanlarda kullanılmış suların ulaştığı atıksu arıtma tesislerinde, arıtma çamuru olarak tanımlanan atıklar oluştuğunu söyledi. Bu atıkların azot ve fosfor içeriği bakımından zengin olmaları sayesinde arazi ve tarımda gübre (biyokatı) olarak da kullanıldıklarını belirten Dr. Kor Bıçakcı, şunları anlattı:

“Biyokatıların bünyesinde bulunan ‘öncelikli kirleticiler’, biyokatıların toprakta ve tarımda güvenli geri kullanımını engelleyerek, canlılar ve çevre açısından ciddi riskler oluşturuyor. Öncelikli kirleticiler, genellikle tarımsal, evsel ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan, yapısal özellikleri birbirlerinden oldukça farklı, düşük miktarlarda olsalar dahi zehirli veya endokrin bozucu etkiler gösterebilen kimyasallar. Bu maddeler, ilaçlar, hormon takviyeleri, böcek ilaçları, kişisel bakım ve temizlik ürünleri gibi günlük hayatta kullandığımız birçok farklı ürünün içeriğinde bulunuyor.”

‘DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİNİ ARITMA ÇAMURUNDAN GİDERMEYE ÇALIŞACAĞIM’

Dr. Kor Bıçakcı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve University of British Columbia’da çevre biyoteknolojisi alanında yaptığı doktora çalışmasında, öncelikli kirleticilerin arıtma çamurundan giderimi konusunda araştırmalar yaptı. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursu (MSCA - Individual Fellowships) kapsamında yürüteceği araştırma projesinde de, atıkların yeniden güvenli kullanımı için yenilikçi ve enerji verimli radyo frekans ısıtma teknolojisiyle, öncelikli kirleticilerin arıtma çamurundan giderimini hedefleyen Dr. Kor Bıçakcı, “Bu kirleticilerin arıtma çamurunda doğru ve hassas bir şekilde tespit edilmesi ve izlenmesi için, öncelikle ileri enstrümantal analiz yöntemleri kullanarak en uygun ölçüm metodu geliştireceğim. Takip eden aşamalarda da, her insanın gündelik hayatta sıklıkla kullandığı, tıbbi ilaçlarda ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan farklı birçok hedef kirletici ve onların olası dönüşüm ürünlerini arıtma çamurundan gidermeye çalışacağım” dedi.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜN

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahibi ve University of British Columbia-Bioreactor Technology Group’un proje ortağı olduğu bu çalışma sayesinde, çevre ve insan sağlığını tehdit eden hedef kirleticilerin arıtma çamuruyla çevreye yayılımı kontrol altına alınabilecek ve çevre dostu ürün olarak oluşan biyokatıların tarım ve arazi uygulamalarında güvenli bir şekilde kullanımı sağlanabilecek. Toplam bütçesi 242 bin 709,12 Euro olan ‘An Innovative and Energy-Efficient Radio Frequency Pretreatment on Emerging Micropollutants and Transformation Products in Anaerobic Sludge Digestion for Waste Reuse – RADIOFREPOLIS’ isimli araştırma projesi, 1 Ağustos’ta başladı.