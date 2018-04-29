Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu
Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu. Hukuk alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Halil Akkanat yeniden atandı.
29 Nisan’da Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Halil Akkanat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden atandı.
Prof. Dr. Halil Akkanat kimdir?
Halil Akkanat 1966’da Adıyaman’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamlayıp 1985'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. 4 yıllık üniversite eğitimi sonrasında Mersin Barosu'nda avukatlık stajına başlayıp Aralık 1990’da stajını tamamladı. Bu arada hem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı, hem de hakimlik sınavına girdi. Aralık 1990’da hakimlik stajına başladı. Stajı devam ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı nezdinde açılan araştırma görevlisi sınavına girdi ve Temmuz 1992’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005’te ‘Ölümün Özel Hukuk İlişkileri Üzerindeki Etkisi’ başlıklı tez ile doçentlik başvurusu yaparak ‘Medeni Hukuk Doçenti’ ünvanını aldı. 2009’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı. 2011’de yine ‘İyiniyetin Korunması’ başlıklı profesörlük takdim tezini hazırladı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na profesör olarak ataması yapıldı. Nisan 2011’de Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlık görevine, Aralık 2012’de ise Türk-Alman Üniversitesi rektör vekilliği görevine atandı.
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