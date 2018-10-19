Türk akademisyenler saygın dergilerde
Abudllah Gül Üniversitesi (AGÜ) akademisyenlerinin araştırma makaleleri, İngiltere ve Almanya'nın prestijli dergilerinde kapak oldu. Makaleler, İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanya’nın Wiley’ dergilerinde yayınlandı.
Akademisyenler iki önemli bilimsel araştırma makalesine imza attı. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta danışmanlığında, Malzeme Bilimi doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Mehmet Özdemirin ’Plastik güneş pilleri için bor içeren yarı-iletken polimerler’ ve ’Moleküller arası nanometrik etkileşimlerin elektriksek iletkenliğe etkisi’ konulu iki çalışması Avrupanın Malzeme Bilimi- Nanoteknoloji alanında önde gelen dergilerinde bu ay kapak oldu.
İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanyanın ’Wiley’ yayınevleri tarafından yayınlanan dergilere kabul edilen makaleler saygın editörler tarafından seçildi. Malzeme Bilimi doktora öğrencilerinin ilk yazar olarak yer aldıkları bu disiplinlerarası çalışmalarda, Güney Kore’de KAIST ve Sogang Üniversiteleri’nden Koreli akademisyenler de yer aldı.
Doç. Dr. Hakan Usta ise çalışmaların uluslararası akademik dünyada ilgi uyandırmasını ve özellikle Borlu organik malzemeler alanında yapılacak gelecek çalışmalara ışık tutmasını beklediklerini ifade etti.
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