Türk akademisyene NATO'dan ödül
NATO Bilimsel ve Teknoloji Organizasyonu (NATO STO) Yürütme Kurulu’nun yaptığı toplantıda, 2018 yılı ‘Von Karman Madalyası’nın Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu’na verilmesine karar verildi.
Bilim insanlarının hayatları boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak verilen ödül, Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alemdaroğlu’na, eylülde İngiltere’de düzenlenecek törenle sunulacak. Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu bu ödülü alan ilk Türk bilim insanı oldu.
Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) makine mühendisliği alanında tamamlayan Alemdaroğlu, lisansüstü derecelerini Fransa’da aldı. 2015’e kadar ODTÜ’de akademisyen olarak çalışmalarını sürdürdü. Prof. Dr. Alemdaroğlu, aynı zamanda Brüksel’deki Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü’nün Bilimsel Danışma Kurulu Başkanlığı’nı da yürütüyor.
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