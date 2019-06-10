Türk akademisyene kraliyet nişanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTürk akademisyene kraliyet nişanı
GeriEğitim Türk akademisyene kraliyet nişanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
10.06.2019 - 15:13, Son Güncelleme:/

Türk akademisyene kraliyet nişanı

TÜRK akademisyen Yasemin Allsop, Birleşik Krallık’ta (İngiltere) sanattan bilim dünyasına fark yaratanlara 1917’den beri verilen prestijli Britanya İmparatorluk Nişanı’yla ödüllendirildi.

Türk akademisyene kraliyet nişanı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Eğitim alanındaki çalışmalarını yaklaşık 21 yıldır Londra’da sürdüren Yasemin Allsop’a Birleşik Krallık Resmi Gazetesi’nde yayımlanan listede ‘dezavantajlı çocuk ve aileleri için yaptığı eğitim hizmetleri’ dolayısıyla nişan verildiği belirtildi. Çalışmalarını dünyanın önde gelen üniversitelerinden University College London’da (UCL) sürdüren Allsop, nişana layık görüldüğü için büyük gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Nişanı temmuz veya ağustosta kraliçenin elinde alabiliriz. Zaman zaman prensler de verebiliyor. Britanya İmparatorluk Nişanı, yaptığınız tek bir çalışmaya bakılarak verilmiyor. 1999’da Birleşik Krallık’a geldim. 2004’ten 2014’e öğretmen olarak çalıştım. Son 5 yıldır da akademik alanda ilerliyorum.

ÜCRETSİZ DERS VERİYORUM
Gerek öğretmenlik gerekse de akademik hayatım boyunca çocuklar, anne-babalar veya öğretmenler için kodlama gibi birçok alanda ücretsiz dersler düzenliyorum. Buralara dezavantajlı aileler ve çocukları geliyor. Onlara kodlamanın yanı sıra teknoloji kullanımı gibi birçok konuda da destek oluyorum. Üniversitede programım yoğun ancak Londra’daki dezavantajlı okullara gönüllü olarak gidiyorum. Üniversitede yaşamıyorum, yardım edebileceğim kadar çocuğa ulaşmak istiyorum. Bu nişana Türkiye’den gelen bir eğitimci olarak layık görülmem gurur verici. Bu nişan çabamın ülkenin en büyük isimleri tarafında da takdir edildiğini gösteriyor. Gurur duyuyorum.”

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
YKS için son uyarılar
Liselilerden köy okulu öğrencilerine destek
YKS'ye girecek engelli ve sağlık problemi olan adaylar için ÖSYM'den açıklama
Cerebral Palsy'li öğrenciler başarılarını yaz şenliğiyle kutladı