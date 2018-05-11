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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.05.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Türk akademisyene 114 yıllık ABD enstitüsünden davet

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Türk akademisyene 114 yıllık ABD enstitüsünden davet

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı bilimsel deneylerle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsünün korozyon komitesine üye seçildi. Doç. Dr. Yalçıner, "İlk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı bilimsel deneyler sayesinde dünya inşaat mühendisliğine ışık tutan Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) korozyon komitesine seçilmeyi başardı. Yalçıner, üniversitenin mühendislik fakültesindeki laboratuvarda Türkiye'de yapı mekaniği alanında, bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunda betonarme yapıları verdiği elektrikle 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağladı.

Bu bilimsel çalışmaları ve deneyleriyle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) dikkatini çeken Yalçıner, söz konusu enstitüden aldığı davetiye üzerine enstitünün korozyon komitesi üyeliğine seçildi.

Türkiye dahil 120'den fazla ülkede inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliği ve temel bilgilerin kaynak olarak alındığı bir enstitü olan ACI, alanında söz sahibi olmuş ve başarılı çalışmalara imza atmış akademisyenleri ve mühendisleri ortak masada topluyor.

Yalçıner, uzun süredir paslanmaya maruz kalmış betonarme üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaptıkları bu çalışmaların uluslararası yayınlarda yer almasıyla ACI'dan davet aldığını anlatan Yalçıner, "ACI korozyon komite üyelerinin gerçekleştirdiği oylama sonucu komite üyeliğine kabul edildim. Bu süreç bizler açısından oldukça önemlidir çünkü ilk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bundan sonra yaptıkları çalışmaları söz konusu komitede paylaşma imkanı bulacağını söyleyen Yalçıner, şöyle devam etti:
"1904 yılında kurulan bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür. Bu davetiyeyi kabul ederek inşallah 2018 yılında yapılacak toplantılara katılıp bilgi, tecrübelerimiz ve çalışmalarımızı paylaşma imkanı yakalayacağız. Bu nedenle gururluyuz."

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