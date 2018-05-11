Türk akademisyene 114 yıllık ABD enstitüsünden davet
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı bilimsel deneylerle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsünün korozyon komitesine üye seçildi. Doç. Dr. Yalçıner, "İlk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür."
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı bilimsel deneyler sayesinde dünya inşaat mühendisliğine ışık tutan Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) korozyon komitesine seçilmeyi başardı. Yalçıner, üniversitenin mühendislik fakültesindeki laboratuvarda Türkiye'de yapı mekaniği alanında, bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunda betonarme yapıları verdiği elektrikle 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağladı.
Bu bilimsel çalışmaları ve deneyleriyle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsünün (ACI) dikkatini çeken Yalçıner, söz konusu enstitüden aldığı davetiye üzerine enstitünün korozyon komitesi üyeliğine seçildi.
Türkiye dahil 120'den fazla ülkede inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliği ve temel bilgilerin kaynak olarak alındığı bir enstitü olan ACI, alanında söz sahibi olmuş ve başarılı çalışmalara imza atmış akademisyenleri ve mühendisleri ortak masada topluyor.
Yalçıner, uzun süredir paslanmaya maruz kalmış betonarme üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaptıkları bu çalışmaların uluslararası yayınlarda yer almasıyla ACI'dan davet aldığını anlatan Yalçıner, "ACI korozyon komite üyelerinin gerçekleştirdiği oylama sonucu komite üyeliğine kabul edildim. Bu süreç bizler açısından oldukça önemlidir çünkü ilk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bundan sonra yaptıkları çalışmaları söz konusu komitede paylaşma imkanı bulacağını söyleyen Yalçıner, şöyle devam etti:
"1904 yılında kurulan bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür. Bu davetiyeyi kabul ederek inşallah 2018 yılında yapılacak toplantılara katılıp bilgi, tecrübelerimiz ve çalışmalarımızı paylaşma imkanı yakalayacağız. Bu nedenle gururluyuz."
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