Türk akademisyen Avrupa Psikologlar Birliği’nde
Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, Avrupa Psikologlar Birliği (EFPA) bünyesinde bulunan Psikoterapi Uzmanlığı Komitesi’ne seçildi.
Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, EFPA bünyesindeki Psikoterapi Uzmanlığı Komitesi’ne dört yıllığına seçildi. Psikoterapi konusundaki uzmanlığı ‘EFPA Ulusal Ödüllendirme’ Komitesi tarafından tanınan, İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak aynı zamanda EFPA Europsy-Psikoterapi Uzmanlığı, TPD Ödüllendirme Komitesi Başkanlığı da yapmıştı. Pekak ayrıca, ‘Psikoterapi Araştırmaları’ ve ‘Şema Terapi’ alanlarında yürüttüğü çalışmalarla, ulusal ve uluslararası arenada faaliyetlerine devam ediyor.
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