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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.09.2019 - 14:48, Son Güncelleme:/

Turizm öğrencileri rekreasyon ve rehberliği tercih etti

Turizm alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler, bu yıl en çok rehberlik ve rekreasyon programlarını tercih etti.

Turizm öğrencileri rekreasyon ve rehberliği tercih etti
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Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Turizm Yerleştirmeleri Raporu hazırlandı. Bu yıl Türkiye'deki 133 üniversite, 293 okul ve 498 programda turizm eğitimi için 31 bin 259 kontenjan açıldı. Turizm eğitimi almak isteyen öğrencilerin yüzde 62.8'i önlisans, yüzde 37.2'si ise lisans programlarını tercih etti. Geçen yıl 490 olan turizm eğitimi program sayısı, bu yıl artarak 498'e ulaştı. Turizm programlarına yerleşen aday sayısı, geçen yıla göre yüzde 8.2 artarak 29 bin 392'ye çıktı. 2018'de yüzde 77.8 olan genel doluluk oranı ise bu yıl yüzde 94 oldu. Boş kalan kontenjanlar da bu sene geçen seneye göre yüzde 75.9 azalarak, 7 bin 743'ten 1867'ye düştü.

Rapora göre, turizm programları arasında doluluk oranı en yüksek programlar rekreasyon ve rehberlik, en düşük olan ise turizm işletmeciliği oldu. Geçen yıla göre rekreasyon programlarının sayısında yüzde 23.5, gastronomi programlarının sayısında yüzde 17, rehberlik programlarının sayısında ise yüzde 8.5 oranında artış gerçekleşti. Turizm işletmeciliği programlarının sayısında ise yüzde 9.2 azalma oldu. Aday yerleştirmeleri gastronomi programlarında doluluk oranı yüzde 23.3 oranında artarak yüzde 99.1'e; rehberlik programlarında yüzde 21.4 oranında artarak yüzde 102'ye, rekreasyon programlarında ise yüzde 29.5 oranında artarak yüzde 103'e yükseldi. Lisansta en az talebi turizm işletmeciliği, en çok talebi ise rekreasyon ve rehberlik gördü.

'TURİZM EĞİTİMİNDE NİTELİK ARTIRILMALI'
Raporu hazırlayan ekipte yer alan TUADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin turizm eğitimine de yansıdığını söyledi. Doluluk oranları ve yerleştirmelerin genel olarak tüm turizm eğitim programlarında arttığını belirten Tuna, şöyle konuştu:
"Şimdi önümüzde çözülmesi gereken üç temel sorun duruyor. Bunlardan birincisi, eğitim kalitesinin her düzeyde arttırılması ve sektörün ihtiyaçları çerçevesinde iş gücü yetiştirilmesine odaklanılması. Türkiye'nin turizmde geleceği parlak ama bunu nitelikli insan kaynağıyla beslemek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları gibi kurumların güçlü desteğiyle eğitim kurumları ve sektörün güç birliği yaparak turizm eğitiminde niteliğin arttırılmasına yönelik tedbirleri alınmalı. Mezunların ağır iş yükü, yetersiz sosyal olanaklar, düşük ücret düzeyi gibi nedenlerle sektörde çalışmayı tercih etmemesi bir diğer sorun. Bu sorun ülkemize büyük maliyetler yüklüyor. Turizm eğitimi için önemli bütçeler harcanıyor, emek ve zaman sarf ediliyor ancak mezunların büyük bir kısmı farklı iş alanlarına yöneliyor.

SEKTÖR YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR
İnsan kaynağı bulamayan sektörün yabancı personel çalıştırmaya başlaması bir diğer sorun. Sektörde yabancı personel çalıştırma oranının son yıllarda ciddi şekilde arttı. Eskiden yabancı personel çalıştırmaya sadece ülkeden karşılanamayan kritik meslekler için izin verilirdi. Ancak bu konudaki mevzuat esnetildi ve ülkede hemen hemen her alanda birçok farklı ülkeden yabancı personel istihdam edilmeye başlandı. Türkiye'deki işsizlik oranı göz önünde bulundurulduğunda turizm sektöründe yabancı personel çalıştırmaya ihtiyaç yok. Turizm eğitim kurumlarının özellikle yabancı dil eğitimi ve uygulama imkanlarının iyileştirilmesiyle söz konusu sorun kolaylıkla çözülebilir.

ÖNLİSANS KONTENJANLARI ARTTIRILMALI
Gençlerin bu yıl en çok tercih ettiği rehberlik, rekreasyon ve gastronomi bölümlerinin sektörde karşılığı ve geleceği var. Stresin yoğun yaşandığı, insanların deşarj olmaya ihtiyacı olduğu günümüzde, rekreasyon bölümlerinin önemi arttı. Bu bölüm mezunlarının kamuda desteklenmesi ve önünün açılması gerekiyor. Arz talep analizlerinin sürekli yapılması gerekiyor. Turizm sektöründe çok önemli olan ara eleman ihtiyacı doğrultusunda önlisans kontenjanlarının artırılması, lisans bölümlerinin azaltılması gerekiyor.

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