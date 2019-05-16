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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.05.2019 - 13:26, Son Güncelleme:/

TÜİK İstatistiklerle Gençlik 2018: Mutluluk kaynağı önce sağlık sonra başarı

TÜİK, İstatistiklerle Gençlik 2018 raporunu yayınladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç var. 2016-2017 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2017-2018 eğitim yılında yüzde 45.6'ya yükseldi. Gençlerin yüzde 58.3'ü şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduğunu söylüyor. Gençlerin mutluluk kaynağının ilk sırasında ise, sağlık geliyor. Onu sırasıyla başarı ve sevgi takip ediyor.

TÜİK İstatistiklerle Gençlik 2018: Mutluluk kaynağı önce sağlık sonra başarı
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik 2018’ araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 15.8'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Genç sayısı 12 milyon 971 bin 396 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51.2'si erkek, yüzde 48.8'i ise kadın nüfus olarak kayıtlara geçti. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 25.4 ile Hakkari oldu. Onu yüzde 23.5 ile Şırnak ve yüzde 22.7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12.8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve 13.5 ile İzmir olarak sıralandı.     

YÜKSEKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA 45.6’YA YÜKSELDİ
Türkiye'de 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 45.6'ya yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 39.6'dan yüzde 44'e, kadınlarda yüzde 43.9'dan 47.4'e çıktı.

İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 93
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2018'de 18 ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 70.3 olarak kayıtlara geçti. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı yüzde 85.5 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 86.9, genç kadınlarda ise yüzde 84'e çıktı.     

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017'de yüzde 90 iken geçen yıl yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı 2018'de genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3.6 puan artarak yüzde 96.9'a, genç kadınlarda ise 2.3 puan artarak yüzde 89'a yükseldi.     

ÖNCE SAĞLIK, SONRA BAŞARI
Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranının yüzde 55.4 olduğu görüldü. Mutluluk oranı, 2018'de genç erkeklerde yüzde 53.5, genç kadınlarda yüzde 57.2 olarak gerçekleşti.     

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 50.5 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile başarı, yüzde 18.9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 23.8 ile başarı, kadınlarda yüzde 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı değerlerde üçüncü sırada yüzde 14.9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 16.1 ile başarı oldu.     

YÜZDE 58.3’Ü EĞİTİMİNDEN MEMNUN
2018’de gençlerin yüzde 76'sı çalıştığı işten memnunken yüzde 48.7'si elde ettiği kazançtan memnun olduğunu beyan etti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77.2, elde edilen kazançtan memnuniyet ise yüzde 48.3 oldu. Genç kadınlarda bu oranlar yüzde 73.8 ve yüzde 49.4 olarak belirlendi.      

Yüzde 58.3'ü şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduğunu beyan ederken, bu oran genç erkeklerde 57.7 genç kadınlarda yüzde 59 olarak kayıtlara geçti.

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