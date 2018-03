TÜBİTAK’tan üniversitelere destek

Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın, 1963 yılında Türkiye'de bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Mandal, kurumun bugüne kadar topluma bilimi sevdirmek ve yaymak için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Haftası'nın, bu yıl da ülkenin farklı bölgelerinde pek çok paydaşa yönelik düzenlenecek etkinliklerle kutlanacağını belirten Mandal, bilim ve teknolojideki güncel başlıklarda fen ve anadolu liseleri ile üniversitelerin yanı sıra, bilim ve sanat merkezleri ile sevgi evlerinde özel programlar düzenleneceğini anlattı.

Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programında, gençlere bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi verilirken, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezi'nde ise teleskopla gözlem, sunum ve söyleşi etkinlikleri düzenleneceğini söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Konya, Kocaeli, Kayseri ve Bursa bilim merkezlerinin de söz konusu haftaya yönelik özel etkinlikler düzenleyeceğini belirten Mandal, bu çerçevede merkezlerin söyleşi, atölye, gösteri, eğitim, sergilere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Mandal, TÜBİTAK, paydaşları olan üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, bilim merkezleriyle birlikte, bilimi toplumun her katmanına ulaştırmak ve bilimle uğraşmayı teşvik etmek amacıyla "Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri Programı" hazırlıklarına başladıklarına işaret ederek, "Bu kapsamda her yıl 8-14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'nda üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, bilim merkezlerinin TÜBİTAK'a yapacakları faaliyet odaklı etkinlik başvuruları değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun bulunan etkinlikler için TÜBİTAK tarafından destek verilecek. Böylece söz konusu program sayesinde Bilim ve Teknoloji Haftası'nda birçok ortamda bilimi, bilimle uğraşmayı teşvik eden faaliyetlerin toplumun her kesimiyle buluşması sağlanacak" dedi.

"BİTCOİN, BİLGİDEN DAHA ÇOK DİKKATİ ÇEKİYOR"

Söz konusu haftada özellikle çocuk ve gençlerden başlayarak, bilginin ne kadar değerli olduğunun toplumun her kesimine anlatılması gerektiğinin altını çizen Mandal, "Çocuklara, 'Bilgi çok değerli' dediğimizde belki çok zor anlıyorlar. 'Bilim' dediğiniz zaman belki bir kıvılcım haline geliyor ama hala tam değer görmüyor. Fakat Bitcoin, Blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtım veri tabanı) dediğiniz zaman hemen ilgisi değişiyor. Esasında 'Ne var bu Bitcoin ve Blockchain'in arkasında?' diye baktığınızda, ne kadar çok bilgiye sahipseniz o kadar çok değer sahibi oluyorsunuz. Yani gelecekteki tüm süreçlerde başarılı olmanın, ülke olarak var olmanın en önemli faktörü, bilgiye önce sahip olmak" diye konuştu.

Geçmişte bilginin çok daha farklı şekillerde üretildiğine işaret eden Mandal, şimdi ise bilginin katmanlı yapılar halinde oluştuğunu ve değer kazandığını söyledi. Nitelikli bilgi üretimi için kurumların ve hatta ülkelerin, rakipleriyle akıllıca iş birliği yapması gerektiğinin altını çizen Mandal, iş birliklerinin bilginin değerini artırdığını söyledi.