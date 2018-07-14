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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.07.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine maaş gibi burs

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TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine maaş gibi burs

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkânı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtık. 27 Temmuz'a kadar başvurulabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencileri, aylık 4 bin 500 lira burs alabilecek". Doktora bursiyerleri, belirlenen başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacak" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkânı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtıklarını belirtti. Prof. Dr. Mandal, "27 Temmuz'a kadar başvurulabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencileri, aylık 4 bin 500 lira burs alabilecek" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha başlattıklarını söyledi.

Mandal, kurum olarak bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısını açtıklarını belirtti.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı şartları hakkında bilgi veren Mandal, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 100/2000 doktora bursunu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak bu imkânlardan rarlanabileceğine dikkati çekti.

Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı:
"Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az bir yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."

AYLIK 4 BİN 500 LİRA BURS
Mandal, doktora bursiyerlerinin, söz konusu başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacaklarını belirtti.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına 27 Temmuz'a kadar başvurulabileceğini belirten Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini söyledi.

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