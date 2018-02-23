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    Haberler >Eğitim>TÜBİTAK’ın yeni başkanı Hasan Mandal

    TÜBİTAK’ın yeni başkanı Hasan Mandal

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    23.02.2018 - 01:51 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı’na Ahmet Arif Ergin’in yerine Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

    Kamu-sanayi işbirliği konusunda yetkin bir isim olan Mandal, Sabancı’daki görevinden ayrılarak TÜBİTAK’ın yeni başkanı oldu. Mandal’ın ataması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son dönemde üzerinde durduğu yerlileştirme ve kamu-üniversite-sanayi işbirliği programı çerçevesinde yapıldı.
    YÖK Başkan vekilliğinin ardından Sabancı Üniversitesi’ne rektör vekili olarak atanan Mandal, bir dönem Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nda başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. Mandal, TÜBİTAK’ta yeni dönemde kamu-üniversite-sanayi işbirliği üzerine yoğunlaşacak. Sayıları 811’i geçen Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler arasında bağ kuracak bir mekanizma üzerine ağırlık vermesi bekleniyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu , Hasan Mandal
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