TÜBİTAK’ın yeni başkanı Hasan Mandal

Kamu-sanayi işbirliği konusunda yetkin bir isim olan Mandal, Sabancı’daki görevinden ayrılarak TÜBİTAK’ın yeni başkanı oldu. Mandal’ın ataması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son dönemde üzerinde durduğu yerlileştirme ve kamu-üniversite-sanayi işbirliği programı çerçevesinde yapıldı.

YÖK Başkan vekilliğinin ardından Sabancı Üniversitesi’ne rektör vekili olarak atanan Mandal, bir dönem Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nda başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. Mandal, TÜBİTAK’ta yeni dönemde kamu-üniversite-sanayi işbirliği üzerine yoğunlaşacak. Sayıları 811’i geçen Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler arasında bağ kuracak bir mekanizma üzerine ağırlık vermesi bekleniyor.