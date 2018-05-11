TÜBİTAK’ın araştırma yarışmasına 11 bin başvuru
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen '12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvuru yaptı, geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler" dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması ödülleri sahiplerini buldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvurusu yapıldığını belirterek, "Geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler." dedi. Mandal, Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı ya da kaybedeni bulunmadığını, öğrencilerin sürecin içinde yer almalarının daha önemli olduğunu belirtti.
Bilgi üretmenin önemine değinen Mandal, yarışmaya başvuruların oranında artış olduğunu söyledi. Mandal, nitelikli bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Finallere kadar gelmiş olmak büyük başarı. Bu projeler ülkenin geleceği için çok önemli. Ne kadar bilgi üretirseniz o kadar güçlüsünüz demektir. Ülkemizin hedefi 2023 yılında dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olmak. Siz gelecekte 2023 ve devamında bilim insanı dediğimiz adaylarısınız. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvuru yaptı, geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler. Kız öğrencilerimiz yüzde 55'le erkeklerin önünde götürüyor."
Konuşmaların ardından biyoloji, değerler eğitimi, fizik, Türkçe, kimya, matematik, kodlama, tarih dallarında hazırladıkları projelerle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.
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