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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
11.05.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

TÜBİTAK’ın araştırma yarışmasına 11 bin başvuru

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TÜBİTAK’ın araştırma yarışmasına 11 bin başvuru

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen '12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri' yarışması ödülleri sahiplerini buldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvuru yaptı, geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması ödülleri sahiplerini buldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvurusu yapıldığını belirterek, "Geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler." dedi. Mandal, Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı ya da kaybedeni bulunmadığını, öğrencilerin sürecin içinde yer almalarının daha önemli olduğunu belirtti.

TÜBİTAK’ın araştırma yarışmasına 11 bin başvuru

Bilgi üretmenin önemine değinen Mandal, yarışmaya başvuruların oranında artış olduğunu söyledi. Mandal, nitelikli bilgi üretmenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Finallere kadar gelmiş olmak büyük başarı. Bu projeler ülkenin geleceği için çok önemli. Ne kadar bilgi üretirseniz o kadar güçlüsünüz demektir. Ülkemizin hedefi 2023 yılında dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olmak. Siz gelecekte 2023 ve devamında bilim insanı dediğimiz adaylarısınız. Sizlere baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz. Türkiye genelinde 11 bin 352 proje başvuru yaptı, geçen yıla göre bu oran yüzde 44 artmış. Bunun 8 bin 224'ü kız öğrencilerimiz, 6 bin 747'si erkek öğrenciler. Kız öğrencilerimiz yüzde 55'le erkeklerin önünde götürüyor."

Konuşmaların ardından biyoloji, değerler eğitimi, fizik, Türkçe, kimya, matematik, kodlama, tarih dallarında hazırladıkları projelerle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.

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