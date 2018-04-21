TÜBİTAK yarışmalarında 11 projeye birincilik
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 11 projeye birincilik, 21 projeye ikincilik, 31 projeye üçüncülük, 27 projeye teşvik ödülü verildi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Antalya Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezindeki ödül töreninde, yarışmanın kazananı ya da kaybedeni olmadığını, öğrencilerin sürecin içinde yer almalarının daha önemli olduğunu belirtti.
Tüm dünyada bilgi üretme yönteminin değiştiğine işaret eden Mandal, yarışmaya yapılan başvuruların geçen yıla oranla artış gösterdiğini söyledi. Bu durumun güzel bir değişim olduğuna dikkati çeken Mandal, "Nitelikli bilgi üretmeden, rekabet etmek mümkün değil. Nitelikli bilgi üretmek için nitelikli insana ihtiyaç var" dedi.
Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ülkedeki genç nüfus oranının birçok ülkeye göre daha fazla olduğunu, genç nüfusun nitelikli bir biçimde yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki çocukları bu alanlara teşvik eden yarışmalar düzenlediğini anlatan Ateş, bu yarışmalar sayesinde nitelikli projelerin ortayı çıktığını söyledi.
TOPLAM 92 PROJEYE ÖDÜL
Yarışmada, 11 projeye birincilik, 21 projeye ikincilik, 31 projeye üçüncülük, 27 projeye teşvik ödülü verildi. Ayrıca Antalya Bilim ve Sanat Merkezinden Buse Dikmen 'Yılın Genç Araştırmacısı', Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Öykü Simay Şağban ile Melike Nur Dumlupınar ise 'Çevre Bilinci Tematik' ödülüne layık görüldü.
Ödül törenine, Mandal ve Ateş'in yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Gülderen Gültekin, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve TÜBİTAK TUG Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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