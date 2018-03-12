TÜBİTAK proje yarışında kızlar erkekleri geride bırakı

Hasan Mandal, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları'nın, lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmeyi, çalışmalarını yönlendirmeyi ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Mandal, bu kapsamda kurumun Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın düzenlendiğini anlattı.

Mandal, bu yıl 49'uncusu gerçekleştirilecek yarışmaya ilginin geçen yıla oranla arttığını belirterek, toplam proje başvurusunun yaklaşık yüzde 16 artış gösterdiğini ve 16 bin 181'e ulaştığını söyledi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da proje başvurusunda kız öğrencilerin erkekleri geride bıraktığına işaret eden Mandal, yarışmaya başvuran toplam 24 bin 320 öğrencinin 13 bin 303'ünün kız, 11 bin 17'sinin ise erkek öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

"220 PROJE FİNALE KALACAK"

Yarışmanın Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih ve teknolojik tasarım olmak üzere 12 alanda düzenlendiğini aktaran Mandal, projelerin ön değerlendirmelerinin, üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan, alanlarında uzman bölge jürileri tarafından yapıldığını belirtti.

Mandal, etkinliğin, Bilim ve Teknoloji Haftası'na denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Bugün Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 11 ilde eş zamanlı olarak açılışı yapılacak sergiler, 14 Mart akşamına kadar bilim ve teknolojiye ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek. Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce değerlendirilecek, 'birincilik, ikincilik, üçüncülük' derecelerini alan proje sahibi öğrenci ve danışmanlarına para ödülleri verilecek. Bölge yarışmasında dereceye giren 220 proje 16-20 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek final yarışmasında sergilenecek" dedi.

"DERECEYE GİRENLERE, ÜNİVERSİTE SINAVINDA ÖNCELİK"

Yarışmanın final aşamasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan öğrencilerin, üniversite sınavına girecekleri yıl ödül aldıkları alanla ilgili ÖSYM Kontenjan Kılavuzu'nda belirtilen bölümleri tercih etmeleri halinde, yarışmada aldıkları dereceyle orantılı ek puan uygulamasından da yararlanacaklarının altını çizen Mandal, şunları söyledi:

"Öte yandan yarışmanın final aşamasında derece alanlar arasından akademik jüri tarafından belirlenen projeler, ABD'de düzenlenen Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (INTEL-ISEF) Proje Yarışması'na ve Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Proje Yarışması'na katılacaklar. Söz konusu yarışmalarda 'birincilik, ikincilik ve üçüncülük' derecesi elde eden proje sahibi öğrenciler ise üniversite sınavına girdikleri ilk yıl ÖSYM Kontenjan Kılavuzu'nda belirtilen ilgili bölümlere sınavsız yerleştirme hakkından da faydalanacaklar."