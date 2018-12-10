TÜBİTAK 4006 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜBİTAK 4006 programı, 22 Ekim tarihinde başvuruya açılmış, 22 Kasım tarihinde son başvuru tarihinin ardından değerlendirmeye tabi tutulmuştu. 5-12.sınıf öğrencileri, BİLSEM'ler, bazı derslere yer veren mesleki eğitim merkezleri ve bazı görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okullarının katılım gösterdiği TÜBİTAK 4006, sonuçları ile merak konusu oldu. Peki, TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları, birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Kurumun yaptığı değerlendirmeyi merak eden binlerce kişi, TÜBİTAK 4006 başvuru sonuçları için internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
“Bilim Fuarları” TÜBİTAK'ın tabiriyle; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir eğitim ve öğrenme metodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim fuarları, çevrenize bilimsel bir gözle bakmanızı sağlar, kendi yaratıcılığınızın farkına varmanıza, yeni beceriler geliştirmenize ve merak ettiğiniz konular hakkında bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunur.
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKE TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde proje yürütücüsünün, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresindeki “Başvuru’’ bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları” nı takip edip, fuar sonuç raporu ve mali rapor bölümünü eksiksiz, düzgün ve doğru olarak doldurması gerekmektedir.
Sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ve Bilim Fuarını değerlendiren izleyici raporunun olumlu olması halinde proje sonuçlanmış sayılır.
İzleme raporu bulunmayan fuarların sonuçlandırılması, sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ilgili müdürlük tarafından gerçekleştirilir.
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