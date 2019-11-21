Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor

Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu’nda görev yapan evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler, 13 yıllık meslek hayatında sadece bilimsel projelerle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencilerin başarılarına ortak oluyor. Özellikle çeşitli sorunlar yaşayan ailelerin kız çocuklarına psikolojik destek verip dersleriyle özel olarak ilgilenen Güler, sevgi evinde kalan, ailevi sorunlar yaşayan ya da babası vefat eden bazı kız çocuklarının üniversiteyi kazanmalarına yardımcı oluyor.

ÇALIŞMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başlattığı kampanyayla yeterli dersliği bulunmayan bir köye okul yaptıran ve bu tür çalışmaları çevresindekilerden beğeni toplayan Güler'in, babası vefat eden bir kız çocuğunun üniversiteyi kazanmasıyla ilgili çalışması 2017’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenler arasında düzenlenen ‘Anı’ yarışmasında birinci oldu. Kız çocuklarının okula kazandırılması için hazırladığı ‘Almira’, okuldaki fen derslerinde öğrencilerin başarısını arttırmaya yönelik ‘Bu benim hikayem’ ve TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi olan ‘ekolojik asansör’ ve tarihi mekanlardaki figürlerin gün yüzüne çıkartılmasını amaçlayan ‘Tarihte saklı mesajlar’ gibi birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Güler, öğrencileriyle hazırladığı yedi TÜBİTAK projesinde çeşitli ödüller aldı. Erzurum'da ilk kez fen bilimlerinde oryantiring eğitimi uygulayan ve hazırladığı projeler dolayısıyla altı yıl önce ‘yılın öğretmeni’ de seçilen Tuba Dumlu Güler, kız çocuklarının hayatına yön veriyor.

‘BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEYE BAŞLADIK’

Mesleğin ilk yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını söyleyen Tuba öğretmen, şunları anlattı:

"Benim hayatım öğrencilerimin başarılarıyla anlam kazanıyor. Babamın vefatından sonra hayata bakışım değişti, kendi kendime söz verdim. Kız çocuklarının kendi ayakları üstünde durması için elimden geleni yapacağım dedim. 13 yıllık meslek hayatımın, 10 yılı köy okullarında geçti. O dönemler kız çocuklarının eğitimi, okula kazandırılması zordu. Ailelerin kız çocuklarını okula göndermeme gibi sorunlar çok yaşandı. Hayat hikayem kız çocuklarının eğitime kazandırılmasını anlatan projelerle başladı. Birçok sosyal projelerin yanı sıra kamu spotları hazırlayıp kız çocuklarımızın eğitim almasını sağladım. Onların meyvelerini topluyoruz ve şimdi bilim insanlarını yetiştirmeye başladık. Bilim projelerinde kız öğrencilerin sayısının artması benim gibi bütün öğretmenleri mutlu ediyor. Yürüttüğüm sosyal projeler, kız çocuklarının hayatlarına dokundu ve onlar da merhameti arttırdı. Babası intihar eden ve ruhsal sorunlar yaşayan bir kızımızı okula kazandırıp başarılı bir öğrenci olmasını sağladım ve üniversiteye gitmesine vesile oldum. Şimdi bu kızımız bilim için ter dökecek. Özellikle sevgi evlerindeki çocukların sosyalleşmesini sağlamak için hazırladığım projeler, Türkiye'de örnek projeler arasına girdi.

TEK GAYEM ÇOCUKLARIMIZIN ÜLKEMİZ İÇİN GÜZEL PROJELER HAZIRLAMASINI SAĞLAMAK

Bu sosyal sorumluluk projeleri sadece eğitimde başarıyı arttırmaya yönelik değil. Fen bilimleri alanında çoklu zeka kuramına inanan bir öğretmenim. Öğrencilerin derslerini sevmeleri için bireysel alanlarına ve zeka seviyelerine göre ders işliyoruz. Müziklerle, görsel karikatürlerle, sosyal drama çalışmaları ve bedensel zekalarında farkındalık oluşturarak fen bilimleri konularını çalışıyoruz. Öğrencilerin derslerini severek yapması için hazırladığım metotlar sayesinde sınıfın başarı oranı arttı. Benim tek gayem, çocuklarımızın ülkemiz için güzel projeler hazırlayıp, 'ben de varım' demelerini sağlamak. Öğrencilerimin başarısından gurur duyuyorum. Projelerde, çocuklarımızın başarı oranını arttırırken onların merhametli olmalarını, insanlara, yaşlılara, hayvanlara, nasıl davranması gerektiğini anlatan yollar da mevcut. Öğrencilerimin başarısı benim de motivasyonumu arttırıyor ve yeni projeler üretmem için bana yeni fikirler sağlıyor."