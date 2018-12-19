TÜBA ödülü Doç. Dr. Özdür’e
2001’den beri verilen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün bu yılki sahibi belli oldu. Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür, ödüle layık görüldü.
Üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı olan TÜBA-GEBİP Ödülleri açıklandı. Hakemler ve Akademi Kurullarınca yapılan değerlendirmede, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür’e, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Doç. Dr. Özdür’e ödülü, önümüzdeki günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle verilecek.
2001’DEN BERİ VERİLİYOR
TÜBA-GEBİP Ödülleri doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.
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