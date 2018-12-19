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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.12.2018 - 14:24, Son Güncelleme:/

TÜBA ödülü Doç. Dr. Özdür’e

2001’den beri verilen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün bu yılki sahibi belli oldu. Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür, ödüle layık görüldü.

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Üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi 2018 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı olan TÜBA-GEBİP Ödülleri açıklandı. Hakemler ve Akademi Kurullarınca yapılan değerlendirmede, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tuna Özdür’e, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Doç. Dr. Özdür’e ödülü, önümüzdeki günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle verilecek.

2001’DEN BERİ VERİLİYOR
TÜBA-GEBİP Ödülleri doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.

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