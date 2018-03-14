TÜ Rektörü Tabakoğlu, öğrencilerin davetini kabul etti

TÜ'de öğrenim gören bir grup öğrenci, geçen ay yoğun kar yağışı sonrası sosyal medyadan tatil isteklerini geri çevirmeyen Rektör Tabakoğlu'na teşekkür amacıyla evlerine davet etti.

Daveti kırmayan Tabakoğlu, Şükrüpaşa Mahallesi'nde tıp, kamu yönetimi ve işletme gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin yaşadığı evi ziyaret etti.

üniversitenin öğrenci temsilcisi Muhammet İkbal Balkis, kışın verilen tatilin davetinin bahar ayında gerçekleştiğini söyledi. Balkis, hem tatil taleplerini hem de davetlerini geri çevirmeyen Tabakoğlu'na arkadaşları adına teşekkür etti.

Öğrenim hayatı boyunca hem yurt hem de öğrenci evinde kaldığını belirten Tabakoğlu ise, "Öğrenci evlerine aşinayız, kalabalık olur, şartlar zor olur ama muhabbeti iyi olur" dedi.

‘ÖĞRENCİ DEKANLAR’ GELİYOR

Tabakoğlu, öğrenciden yana olan yönetim anlayışları gereği bir yeniliğe imza atacaklarını söyledi.

Türkiye'de sadece Sakarya Üniversitesi'nde olan Öğrenci Senatosu uygulamasını TÜ'de hayata geçireceklerini anlatan Tabakoğlu, "Şimdi bir öğrenci senatosu yapıyoruz, her fakültenin bir öğrenci dekanı olacak. Senatoya başarılı, yabancı ve engelli öğrencilerden seçeceğiz. Yönetime daha etkin katılacaklar ve biz de bize ne düşüyorsa derhal yerine getireceğiz. Nelerden şikayetçiler, onları aktif olarak dinleyeceğiz" diye konuştu.

KÜTÜPHANEDE KALAN ÖĞRENCİYE REKTÖR SAHİP ÇIKTI

Öğrencilerinin sorunlarını gidermek için ekip olarak çalıştıklarını söyleyen Tabakoğlu, maddi imkânı yetersiz öğrencilerin de destekçisi olduklarını belirtti.

Tabakoğlu, geçen ay maddi imkânsızlık nedeniyle kütüphanede kalan bir öğrenciye gerekli katkıların sağlandığını anlatarak, "Üç gün kütüphanede kalan bir öğrencimizden haberdar olunca, hemen harekete geçtik. Kardeşimize burs bağladık, yurt işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi kafası biraz rahatladı. Derslerine daha çok kanalize olacak. Kosova'dan gelen bir öğrenci kardeşimizin de babası marangozmuş, elinden yaralanmış para gönderemiyormuş geldi, dertleşti bizimle. O öğrencimize de burs bağladık" dedi.

Sohbet sırasında, öğrenci evlerinde bulaşık işlerinin genelde ötelendiğini söyleyerek, evde bulaşık yıkama işinin nasıl yapıldığını soran Tabakoğlu, öğrencilerinden "Genelde bulaşıklar bir ay bekler hocam" yanıtını aldı.

Tabakoğlu, kendisine çay ikram eden öğrencilere hediye verdikten sonra evden ayrıldı.