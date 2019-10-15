Tsunami profesörüne Japonya’dan ödül
2013-2017 yılları arasında UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanlığı görevinde bulunan, ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalçıner, Japonya’da ödüle layık görüldü. Birçok ülkede yaptığı tsunami çalışmalarıyla bugüne kadar çok sayıda ödül alan akademisyen, Japonya Altyapı-Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Hamaguchi Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.
Hamaguchi Ödülü, dünyada tsunamiler, fırtınalar ve denize ilişkin afetler konusunda bilime katkı sağlayan bilim insanlarına ya da kurumlara veriliyor.
Ödülün adı 24 Aralık 1854 günü Japonya’nın Wakayama bölgesindeki Hirogawa köyünde meydana gelen tsunamiden köy halkını koruyan Hamaguchi Goryo’dan geliyor. Yalçıner, ödülünü 29 Ekim tarihinde Tokyo’da gerçekleşecek törenle alacak.
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