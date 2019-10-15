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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Ece EMRE
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Tsunami profesörüne Japonya’dan ödül

2013-2017 yılları arasında UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanlığı görevinde bulunan, ODTÜ Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yalçıner, Japonya’da ödüle layık görüldü. Birçok ülkede yaptığı tsunami çalışmalarıyla bugüne kadar çok sayıda ödül alan akademisyen, Japonya Altyapı-Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Hamaguchi Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

Tsunami profesörüne Japonya’dan ödül
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Hamaguchi Ödülü, dünyada tsunamiler, fırtınalar ve denize ilişkin afetler konusunda bilime katkı sağlayan bilim insanlarına ya da kurumlara veriliyor.
Ödülün adı 24 Aralık 1854 günü Japonya’nın Wakayama bölgesindeki Hirogawa köyünde meydana gelen tsunamiden köy halkını koruyan Hamaguchi Goryo’dan geliyor. Yalçıner, ödülünü 29 Ekim tarihinde Tokyo’da gerçekleşecek törenle alacak. 

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