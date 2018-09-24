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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.09.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Tombi de okula başladı

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Tombi de okula başladı

İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı kedi ‘Tombi’, yaz tatilinin sona ermesiyle sınıfına döndü. Öğrenciler, tatil süresince öğretmenleri Özlem Pınar İvaşçu'nun evinde kalan kediye kavuşmanın sevincini yaşadı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, bu yıl dördüncü sınıfa geçen ‘sınıf arkadaşlarıyla’ okula başladı.

Yaz tatili boyunca öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun baktığı Tombi, İvaşçu'nun yakınını kaybetmesi nedeniyle okula bir hafta gecikmeli geldi. Yeni sınıfına alışmaya çalışan kedi, sıraların arasında gezdi, sınıfta kendi için ayrılan bölümde dinlendi. Ayrı kaldıkları sürede onu özleyen öğrenciler de Tombi'yi severek hasret giderdi.

İvaşçu, yaz tatilinde Tombi'yi evinde misafir ettiğini, çocuklarının onu çok özlediğini, sık sık arayarak onu sorduklarını anlattı.

Öğrencilerinin Tombi'yle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten İvaşçu, "Tombi'nin sınıfta olması çocuklara huzur veriyor. Tombi sınıfa geldikten sonra onu rahatsız etmemek için sınıfta daha dikkatli davranmaya başladılar. Tombi'nin sınıfta olması onları motive ediyor. Her sabah sınıfa büyük bir keyifle geliyorlar Tombi'yi görecekleri için. Tombi de onlarla olmaktan çok mutlu" dedi.

İvaşçu, Tombi'den sonra çocukların sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini dile getirerek, daha önce kedilere dokunamayan, hatta onlara zarar veren bazı öğrencilerinin hayvanlara karşı duyarlılığının geliştiğini söyledi.

Tombi de okula başladı


‘TOMBİ'YLE YENİ NESİLLER YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Tombi'nin sınıf arkadaşlarının bu yıl ilkokuldan mezun olacağına dikkati çeken İvaşçu, "Ama Tombi ile yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İvaşçu, Tombi'nin kitap kahramanı olduğuna değinerek şöyle devam etti:
"Macera serimiz devam ediyor. Beş kitaplık bir seri olacak. Tombi bu seride fantastik bir kahraman. Mısır'a, uzaya gidiyor, kayıp ormanda geziyor, dedektif olup kayıp sokak hayvanlarını arıyor. Çocuklar için eğlenceli bir seri yaptık. Geliri tamamen sokak hayvanlarına ayrıldı."

Öğrencilerden Tuana Tuntar da tatilde Tombi'yi çok özlediğini anlatarak, "Tombi geçen yıl küçüktü. Güzel oyunlar oynamıştık. Şimdi büyümüş, daha meraklı olmuş. Biz onu çok seviyoruz" dedi.

Azra Akpınar ise yazın öğretmeninin Tombi ile ilgili hazırladığı kitabı okuduğunu, onu çok özlediğini, bu nedenle öğretmenini arayarak onu sorduğunu, sosyal medyadaki fotoğraflarına baktığını söyledi. Tombi'nin sınıfın değerli bir üyesi olduğunu vurgulayan Akpınar, onu çok sevdiği için sokak hayvanlarına ilgisinin de arttığını belirtti.

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